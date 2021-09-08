https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205288.html
Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами
Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, что погибший в среду глава МЧС России Евгений Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:48
2021-09-08T15:48
2021-09-08T15:48
республика карелия
норильск
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, что погибший в среду глава МЧС России Евгений Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными пожарами."Еще недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами. Быстро и по-военному четко он дал приказ оказать помощь региону, чтобы остановить огонь на подступах к нашим населенным пунктам", - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.По его словам, "ушел из жизни сильный, волевой человек".Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749202319.html
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республика карелия, норильск, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами
Глава Карелии Парфенчиков: Зиничев очень помог республике в борьбе с лесными пожарами