https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205288.html

Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами

Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Карелии рассказал, что Зиничев помог в борьбе с лесными пожарами

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, что погибший в среду глава МЧС России Евгений Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:48

2021-09-08T15:48

2021-09-08T15:48

республика карелия

норильск

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, что погибший в среду глава МЧС России Евгений Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными пожарами."Еще недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами. Быстро и по-военному четко он дал приказ оказать помощь региону, чтобы остановить огонь на подступах к нашим населенным пунктам", - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.По его словам, "ушел из жизни сильный, волевой человек".Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749202319.html

республика карелия

норильск

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республика карелия, норильск, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев