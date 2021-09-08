https://ria.ru/20210908/zinichev-1749201834.html

Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду

Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду - РИА Новости, 08.09.2021

Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду

Тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева планируется доставить спецрейсом в Москву в среду, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:30

2021-09-08T15:30

2021-09-08T15:37

норильск

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева планируется доставить спецрейсом в Москву в среду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html

норильск

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия