https://ria.ru/20210908/zinichev-1749201834.html
Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду
Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду - РИА Новости, 08.09.2021
Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду
Тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева планируется доставить спецрейсом в Москву в среду, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:30
2021-09-08T15:30
2021-09-08T15:37
норильск
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Тело погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева планируется доставить спецрейсом в Москву в среду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html
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норильск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:30 08.09.2021 (обновлено: 15:37 08.09.2021)
Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду
Тело главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду