Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом
Вице-премьер Голикова: глава МЧС Зиничев был истинным офицером и блестящим профессионалом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время демонстрационных учений МЧС РФ в рамках XII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2019"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и блестящим профессионалом.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Евгения Николаевича Зиничева, чья гибель стала тяжелым ударом для всех нас. Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны", - сказала она.
Голикова отметила, что Зиничев бережно охранял безопасность России и ее граждан, оставаясь верным человеческому и профессиональному долгу до конца. Память об этом храбром и мужественном человеке "останется в наших сердцах навечно", добавила она.
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