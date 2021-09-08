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Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом
Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом - РИА Новости, 08.09.2021
Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:28
2021-09-08T15:28
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
татьяна голикова
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и блестящим профессионалом.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Евгения Николаевича Зиничева, чья гибель стала тяжелым ударом для всех нас. Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны", - сказала она.Голикова отметила, что Зиничев бережно охранял безопасность России и ее граждан, оставаясь верным человеческому и профессиональному долгу до конца. Память об этом храбром и мужественном человеке "останется в наших сердцах навечно", добавила она.
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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), татьяна голикова, погиб глава мчс зиничев
15:28 08.09.2021
 
Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом

Вице-премьер Голикова: глава МЧС Зиничев был истинным офицером и блестящим профессионалом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время демонстрационных учений МЧС РФ в рамках XII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2019"
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время демонстрационных учений МЧС РФ в рамках XII Международного салона средств обеспечения безопасности Комплексная безопасность-2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и блестящим профессионалом.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
"Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Евгения Николаевича Зиничева, чья гибель стала тяжелым ударом для всех нас. Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны", - сказала она.
Голикова отметила, что Зиничев бережно охранял безопасность России и ее граждан, оставаясь верным человеческому и профессиональному долгу до конца. Память об этом храбром и мужественном человеке "останется в наших сердцах навечно", добавила она.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:03
Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев
 
НорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Татьяна ГоликоваПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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