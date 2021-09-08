https://ria.ru/20210908/zinichev-1749201093.html

Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом

Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом - РИА Новости, 08.09.2021

Голикова назвала Зиничева истинным офицером и блестящим профессионалом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:28

2021-09-08T15:28

2021-09-08T15:28

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

татьяна голикова

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, назвав его истинным офицером, отзывчивым человеком и блестящим профессионалом.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Позвольте выразить мои глубочайшие соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Евгения Николаевича Зиничева, чья гибель стала тяжелым ударом для всех нас. Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны", - сказала она.Голикова отметила, что Зиничев бережно охранял безопасность России и ее граждан, оставаясь верным человеческому и профессиональному долгу до конца. Память об этом храбром и мужественном человеке "останется в наших сердцах навечно", добавила она.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), татьяна голикова, погиб глава мчс зиничев