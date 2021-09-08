https://ria.ru/20210908/zinichev-1749194816.html

Зиничев до последней минуты исполнял свой долг, заявила Матвиенко

Зиничев до последней минуты исполнял свой долг, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев до последней минуты исполнял свой долг, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду, отметив, что что он до... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:00

2021-09-08T15:00

2021-09-08T15:00

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду, отметив, что что он до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Евгений Николаевич неизменно оставался верен принципам и до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко в адрес МЧС.По ее словам, Зиничев посвятил свою жизнь служению России, решению важных государственных задач, на всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям.Как подчеркнула спикер, глава МЧС внёс значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление и развитие страны, сохранение лучших традиций российских спасателей."Дела и поступки Евгения Николаевича останутся для нас нравственным примером личного мужества, стойкости и силы духа", - сказала Матвиенко.Она попросила передать ее искренние соболезнования родным и близким Зиничева.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749189758.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749184446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, погиб глава мчс зиничев