https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев - РИА Новости, 08.09.2021

Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев

В Красноярском крае на 56-м году жизни трагически погиб глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев — вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:03

2021-09-08T15:03

2021-09-08T16:39

норвегия

финляндия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

всемирный фонд дикой природы

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Красноярском крае на 56-м году жизни трагически погиб глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев — вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. О том, что случилось на межведомственных учениях в Арктике, — в материале РИА Новости.Прыгнул в водуЭти учения должны были войти в историю по другому поводу. Впервые спасатели тренировались в арктических условиях, при экстремально низких температурах. Наблюдал за их действиями лично министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Мероприятие это не только межведомственное, но и международное: прибыли 50 делегатов из 20 стран, в том числе Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии, представители Международной организации гражданской обороны и Всемирного фонда дикой природы.Седьмого сентября учения стартовали, а на следующий день страну шокировало официальное сообщение МЧС России о том, что Евгений Зиничев "трагически погиб при исполнении служебного долга, <...> спасая жизнь человека".Все произошло внезапно. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник посетил учения, чтобы выбрать локации для нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничев находился рядом, когда тот сорвался со скалы в воду.Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.Ради людей"Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь", — сказал замминистра Андрей Гурович в эфире телеканала "Россия 24".После срочной на Северном флоте Зиничев служил в КГБ, затем в ФСО России, где обеспечивал безопасность первых лиц государства. Про этот период карьеры известно очень мало, хотя будущий глава МЧС практически всегда был на виду: попадал в кадры вместе с Владимиром Путиным.Потом работал заместителем начальника антитеррористического управления ФСБ. А с июня 2015-го руководил Управлением ФСБ в одном из важнейших с точки зрения безопасности регионов — Калининградской области.В июле 2016-го он и вовсе возглавил субъект. Правда, ненадолго — всего на 70 дней. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Зиничев попросил главу государства перевести его на другую работу "по семейным обстоятельствам".Вернулся он в привычную сферу, став заместителем директора ФСБ. Но в мае 2018-го его назначили главой МЧС.Большая утратаЭта должность, пожалуй, наименее кабинетная в правительстве. "Главный спасатель" постоянно выезжает на происшествия. Зиничев не исключение. За несколько недель до трагедии, в середине августа, он контролировал тушение лесных пожаров в Якутии. До этого — руководил подготовкой к мощному тайфуну и паводкам в Приморье.Но не упускал из виду и "бумажки". Министр быстро провел масштабную структурную реформу ведомства, чтобы повысить его эффективность. Изменения коснулись и рядовых спасателей — в пожарные части регулярно поступали новое оборудование и техника.Причем глава ведомства зачастую лично проверял, как исполняются поручения: последним мероприятием перед трагедией, по данным МЧС, была как раз инспекция строительства новой пожарной части в Норильске.Гибель Зиничева потрясла всех: впервые в новейшей российской истории чиновник такого уровня стал жертвой несчастного случая. Министру было 55 лет, у него остались жена и сын.Родным погибшего направил телеграмму Владимир Путин. По словам Дмитрия Пескова, глава государства "глубоко соболезнует". "Президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", — сказал пресс-секретарь.Министра хорошо знали и главы других государств. Одним из первых откликнулся президент Сербии Александр Вучич: "С глубоким сожалением принял весть о трагической смерти министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению других в самых тяжелых ситуациях. Выражаю глубочайшие соболезнования правительству России, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева".Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, которая в нулевые была журналистом кремлевского пула и хорошо знала Зиничева, написала в Telegram: "Он для меня был типичным представителем вот этого сорта силовиков — совсем из другого теста людей, отдельной такой обоймы — именно обоймы — нашего общества. Четкие, молчаливые, молчаливо бесстрашные, немногословно глубокие, молниеносно решительные, понимающие полутона, но не принимающие их в вопросах государственного благополучия и безопасности, они безусловно и ежеминутно готовы отдать жизнь — за Родину, за дело, которое им поручено, за малознакомого оператора, поскользнувшегося на скале".Коллеги отзываются о Зиничеве как о преданном своему делу человеке, профессионале и настоящем офицере.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749182175.html

норвегия

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, финляндия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), всемирный фонд дикой природы, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев