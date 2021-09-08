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Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС

Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как спасатель, совершив героический поступок, заявил замминистра ведомства Андрей Гурович. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:19

2021-09-08T14:19

2021-09-08T14:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как спасатель, совершив героический поступок, заявил замминистра ведомства Андрей Гурович."Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь", - сказал Гурович в эфире телеканала "Россия 24".МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев