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Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС
Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС
Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как спасатель, совершив героический поступок, заявил замминистра ведомства Андрей Гурович. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:19
2021-09-08T14:19
2021-09-08T14:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как спасатель, совершив героический поступок, заявил замминистра ведомства Андрей Гурович."Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь", - сказал Гурович в эфире телеканала "Россия 24".МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев совершил героический поступок, считает замглавы МЧС
Замглавы МЧС Гурович: Зиничев совершил героический поступок, поступил как спасатель