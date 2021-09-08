https://ria.ru/20210908/zinichev-1749180105.html

Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева

Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:59

2021-09-08T13:59

2021-09-08T13:59

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анна кузнецова

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Как трудно осмыслить и поверить. Дорогой Евгений Николаевич, сколько всего сделано, сколько спасено жизней, детских жизней, сколько не допущено трагедий. А сегодня погиб, спасая... Вечная память и соболезнования родным, близким, всем, для кого Евгений Николаевич был другом, учителем, наставником", - написала Кузнецова в Instagram.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178845.html

россия

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анна кузнецова, россия, погиб глава мчс зиничев