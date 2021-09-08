https://ria.ru/20210908/zinichev-1749180105.html
Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева
Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:59
2021-09-08T13:59
2021-09-08T13:59
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анна кузнецова
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Как трудно осмыслить и поверить. Дорогой Евгений Николаевич, сколько всего сделано, сколько спасено жизней, детских жизней, сколько не допущено трагедий. А сегодня погиб, спасая... Вечная память и соболезнования родным, близким, всем, для кого Евгений Николаевич был другом, учителем, наставником", - написала Кузнецова в Instagram.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178845.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анна кузнецова, россия, погиб глава мчс зиничев
Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Зиничева
Омбудсмен Кузнецова выразила соболезнования семье погибшего главы МЧС Евгения Зиничева