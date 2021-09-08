https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске - РИА Новости, 08.09.2021
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
В Сети появилось видео, на котором запечатлен глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:47
2021-09-08T13:47
2021-09-08T15:41
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
владимир путин
александр усс
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев менее чем за сутки до гибели.На кадрах видно, как прибывшего на учения в Красноярский край министра встречают местные сотрудники МЧС, а также губернатор Александр Усс. Зиничев приехал, чтобы проверить, как идет строительство новой пожарной части и понаблюдать за тренировочными маневрами.МЧС ранее сообщило, что глава ведомства трагически погиб при исполнении служебного долга. Он пытался спасти жизнь оператору, сорвавшемуся с выступа в воду, но разбился о камень. Зиничеву было 55 лет.Владимир Путин назначил Евгения Зиничева на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 мая 2018 года. Двадцать первого декабря 2020-го ему присвоили звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html
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Кадры учений в Красноярском крае, где погиб Зиничев
Одни из последних кадров с погибшим главой МЧС Зиничевым. Снято менее суток назад на учениях в Красноярском крае.
2021-09-08T13:47
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РИА Новости
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красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев, владимир путин, александр усс
13:47 08.09.2021 (обновлено: 15:41 08.09.2021)
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
Опубликовано одно из последних видео с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске