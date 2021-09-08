https://ria.ru/20210908/zinichev-1749177867.html

Москалькова: Зиничев был настоящим офицером, преданным своему делу

Москалькова: Зиничев был настоящим офицером, преданным своему делу - РИА Новости, 08.09.2021

Москалькова: Зиничев был настоящим офицером, преданным своему делу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, добавив,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:46

2021-09-08T13:46

2021-09-08T13:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

татьяна москалькова

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, добавив, что он был настоящим офицером, преданным своему делу.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."С чувством глубокой скорби узнала о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Светлая память", - написала Москалькова в Instagram.Как отметила омбудсмен, Зиничев был настоящим офицером, человеком беспредельно преданным своему делу. "Он всегда был там, где тяжелее всего", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), татьяна москалькова, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев