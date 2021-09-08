https://ria.ru/20210908/zinichev-1749177756.html

Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем

Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем - РИА Новости, 08.09.2021

Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:46

2021-09-08T13:46

2021-09-08T13:46

рамзан кадыров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749168479_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_40113be7ff9563fcace815241b6029b0.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив соболезнования родным и близким министра.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь... Как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", - написал Кадыров в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев