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Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем
Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем - РИА Новости, 08.09.2021
Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:46
2021-09-08T13:46
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив соболезнования родным и близким министра.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь... Как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
13:46 08.09.2021
 
Кадыров назвал погибшего главу МЧС истинным спасателем

Кадыров: глава МЧС Зиничев погиб как истинный спасатель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив соболезнования родным и близким министра.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
"Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь... Как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", - написал Кадыров в Telegram-канале.
 
Рамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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