https://ria.ru/20210908/zinichev-1749173067.html

Зиничев до конца выполнял профессиональный долг, заявил Толстой

Зиничев до конца выполнял профессиональный долг, заявил Толстой - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев до конца выполнял профессиональный долг, заявил Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:36

2021-09-08T13:36

2021-09-08T13:45

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петр толстой

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске, отметив, что министр до конца выполнял свой профессиональный долг.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Царствия Небесного", - написал Толстой в своем Telegram-канале."Министр спасал человека, до конца выполняя свой профессиональный долг", - отметил он.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html

норильск

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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петр толстой, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев