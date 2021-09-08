https://ria.ru/20210908/zinichev-1749170809.html
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева большой утратой не... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:27
2021-09-08T13:27
2021-09-08T13:27
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
антон алиханов
погиб глава мчс зиничев
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева большой утратой не только для тех, кто его знал, но и для всего ведомства.Ранее МЧС РФ сообщило, что Зиничев трагически погиб на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека."Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России", - написал Алиханов в Instagram.Зиничев с июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, затем стал заместителем директора ФСБ, а 18 мая 2018 года указом президента назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, антон алиханов, погиб глава мчс зиничев
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой
Глава Калининградской области Алиханов назвал гибель Зиничева большой утратой для МЧС