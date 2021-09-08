Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749170809.html
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева большой утратой не... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:27
2021-09-08T13:27
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
антон алиханов
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161496_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_51babc35f844f7e74e99032be2005903.jpg
КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева большой утратой не только для тех, кто его знал, но и для всего ведомства.Ранее МЧС РФ сообщило, что Зиничев трагически погиб на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека."Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России", - написал Алиханов в Instagram.Зиничев с июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, затем стал заместителем директора ФСБ, а 18 мая 2018 года указом президента назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161496_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_f57d3540adb7875484131e5b2ae604e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, антон алиханов, погиб глава мчс зиничев
13:27 08.09.2021
 
Глава Калининградской области назвал гибель Зиничева большой утратой

Глава Калининградской области Алиханов назвал гибель Зиничева большой утратой для МЧС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр МЧС РФ Евгений Зиничев
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева большой утратой не только для тех, кто его знал, но и для всего ведомства.
Ранее МЧС РФ сообщило, что Зиничев трагически погиб на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека.
"Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России", - написал Алиханов в Instagram.
Зиничев с июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, затем стал заместителем директора ФСБ, а 18 мая 2018 года указом президента назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
 
Калининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевАнтон АлихановПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Магадане произошел пожар в здании бывшего филиала "Росбанка"
06:33В Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Лента новостейМолния