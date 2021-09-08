https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html

Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян

Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян - РИА Новости, 08.09.2021

Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян

Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, также погиб, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:09

2021-09-08T13:09

2021-09-08T13:34

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

маргарита симоньян

евгений зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, также погиб, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Тоже погиб. Царство Небесное", - написала она в Telegram-канале, отвечая на вопрос о судьбе оператора.Министр МЧС Евгений Зиничев приехал в Красноярский край, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть в Дудинке. Как ранее сообщила Маргарита Симоньян, главный редактор RT, чья съемочная группа присутствовала на месте ЧП, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, телевизионщик поскользнулся и упал в воду, Зиничев кинулся ему на помощь, но разбился о выступ камня.Министру МЧС Евгению Зиничеву было 55 лет. В 2018 году указом президента он был назначен главой МЧС, вновь занял эту должность в 2020-м.

https://ria.ru/20210908/mchs-1749167161.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, маргарита симоньян, евгений зиничев