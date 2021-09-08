https://ria.ru/20210908/zinichev-1749168055.html
Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян
Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян - РИА Новости, 08.09.2021
Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян
Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, также погиб, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:09
2021-09-08T13:09
2021-09-08T13:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
маргарита симоньян
евгений зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4bbb59da970679f0df4a33d0fc8935fc.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, также погиб, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Тоже погиб. Царство Небесное", - написала она в Telegram-канале, отвечая на вопрос о судьбе оператора.Министр МЧС Евгений Зиничев приехал в Красноярский край, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть в Дудинке. Как ранее сообщила Маргарита Симоньян, главный редактор RT, чья съемочная группа присутствовала на месте ЧП, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, телевизионщик поскользнулся и упал в воду, Зиничев кинулся ему на помощь, но разбился о выступ камня.Министру МЧС Евгению Зиничеву было 55 лет. В 2018 году указом президента он был назначен главой МЧС, вновь занял эту должность в 2020-м.
https://ria.ru/20210908/mchs-1749167161.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9354de650b1c7e281ca6bc40600ba995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, маргарита симоньян, евгений зиничев
13:09 08.09.2021 (обновлено: 13:34 08.09.2021)
Оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб, сообщила Симоньян
Главред RT Симоньян: оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб