https://ria.ru/20210908/zinichev-1749166777.html

Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров

Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров

Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период многое сделал для министерства, заявил РИА Новости первый замглавы международного... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:06

2021-09-08T13:06

2021-09-08T13:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир джабаров

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период многое сделал для министерства, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Это был замечательный человек, я его знал лично", - сказал Джабаров. Он напомнил, что ранее Зиничев занимал пост замдиректора ФСБ.По словам Джабарова, за короткий период, когда Зиничев возглавлял министерство, "он много реализовал хорошего в МЧС", был в "горячих точках", в трагических точках."Искренне жаль, человек очень достойный", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749161091.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев