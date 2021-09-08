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https://ria.ru/20210908/zinichev-1749166777.html
Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров
Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров
Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период многое сделал для министерства, заявил РИА Новости первый замглавы международного... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:06
2021-09-08T13:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир джабаров
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период многое сделал для министерства, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Это был замечательный человек, я его знал лично", - сказал Джабаров. Он напомнил, что ранее Зиничев занимал пост замдиректора ФСБ.По словам Джабарова, за короткий период, когда Зиничев возглавлял министерство, "он много реализовал хорошего в МЧС", был в "горячих точках", в трагических точках."Искренне жаль, человек очень достойный", - заключил сенатор.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
13:06 08.09.2021 (обновлено: 13:22 08.09.2021)
 
Зиничев был скромным и ответственным, заявил Джабаров

Генерал ФСБ Владимир Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным, многое сделал для МЧС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период многое сделал для министерства, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:44
Глава МЧС Зиничев погиб на учениях, спасая человека
"Это был замечательный человек, я его знал лично", - сказал Джабаров. Он напомнил, что ранее Зиничев занимал пост замдиректора ФСБ.
"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", - сказал политик.
По словам Джабарова, за короткий период, когда Зиничев возглавлял министерство, "он много реализовал хорошего в МЧС", был в "горячих точках", в трагических точках.
"Искренне жаль, человек очень достойный", - заключил сенатор.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ДжабаровЕвгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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