https://ria.ru/20210908/zhile-1749185343.html

Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года

Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года - РИА Новости, 08.09.2021

Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года

Более 1,2 тысячи жителей Краснодарского края переселили из аварийных домов в новое жилье с 2019 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:21

2021-09-08T14:21

2021-09-08T14:52

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Краснодарского края переселили из аварийных домов в новое жилье с 2019 года, сообщает администрация региона.Уточняется, что работа проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Благодаря нацпроекту с 2019 года в 14 муниципальных образованиях края расселили 1215 человек из 517 жилых помещений общей площадью 15,7 тысячи квадратных метров. В региональный план включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и подлежащие сносу", - говорится в сообщении.По словам главы края Вениамина Кондратьева, переселение из аварийного жилья в регионе с самого начала действия нацпроекта идет очень хорошими темпами, часто с перевыполнением планов."Задача, которую перед нами ставит президент, завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025-го. К этому времени в новое жилье переедут 2,6 тысячи человек, проживающие в 134 аварийных домах", – приводятся в сообщении слова губернатора.До 2019 года жителей аварийного жилого фонда переселяли в рамках адресной программы, в которую включали дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. С 2016-го по 2019 годы по этой программе в новое жилье переехали 1030 человек из 419 квартир площадью 13,9 тысячи квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20210908/veterany-1749130523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вениамин кондратьев