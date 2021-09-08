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Краснодарский край
https://ria.ru/20210908/zhile-1749185343.html
Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года
Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года - РИА Новости, 08.09.2021
Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года
Более 1,2 тысячи жителей Краснодарского края переселили из аварийных домов в новое жилье с 2019 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:21
2021-09-08T14:52
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Краснодарского края переселили из аварийных домов в новое жилье с 2019 года, сообщает администрация региона.Уточняется, что работа проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Благодаря нацпроекту с 2019 года в 14 муниципальных образованиях края расселили 1215 человек из 517 жилых помещений общей площадью 15,7 тысячи квадратных метров. В региональный план включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и подлежащие сносу", - говорится в сообщении.По словам главы края Вениамина Кондратьева, переселение из аварийного жилья в регионе с самого начала действия нацпроекта идет очень хорошими темпами, часто с перевыполнением планов."Задача, которую перед нами ставит президент, завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025-го. К этому времени в новое жилье переедут 2,6 тысячи человек, проживающие в 134 аварийных домах", – приводятся в сообщении слова губернатора.До 2019 года жителей аварийного жилого фонда переселяли в рамках адресной программы, в которую включали дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. С 2016-го по 2019 годы по этой программе в новое жилье переехали 1030 человек из 419 квартир площадью 13,9 тысячи квадратных метров.
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общество, вениамин кондратьев
14:21 08.09.2021 (обновлено: 14:52 08.09.2021)
 
Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года

Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Краснодарского края переселили из аварийных домов в новое жилье с 2019 года, сообщает администрация региона.
Уточняется, что работа проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Благодаря нацпроекту с 2019 года в 14 муниципальных образованиях края расселили 1215 человек из 517 жилых помещений общей площадью 15,7 тысячи квадратных метров. В региональный план включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и подлежащие сносу", - говорится в сообщении.
По словам главы края Вениамина Кондратьева, переселение из аварийного жилья в регионе с самого начала действия нацпроекта идет очень хорошими темпами, часто с перевыполнением планов.
"Задача, которую перед нами ставит президент, завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025-го. К этому времени в новое жилье переедут 2,6 тысячи человек, проживающие в 134 аварийных домах", – приводятся в сообщении слова губернатора.
До 2019 года жителей аварийного жилого фонда переселяли в рамках адресной программы, в которую включали дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. С 2016-го по 2019 годы по этой программе в новое жилье переехали 1030 человек из 419 квартир площадью 13,9 тысячи квадратных метров.
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Краснодарский крайОбществоВениамин Кондратьев
 
 
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