Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом

"Эдгард, к примеру, сильнее меня в жонглировании. Он запрыгивал на галопирующую лошадь, трюк называется "Курс", и жонглировал факелами. Я за всю свою жизнь так и не смог покидать факел, много раз пробовал, но не мое, однажды чуть ногу себе не сломал, хотел сам себя убедить, что я смогу", – признался Аскольд.