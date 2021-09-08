Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДрессировщик Аскольд Запашный во время празднования дня рождения слонихи по имени Николь
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал Sobesednik.ru о конкуренции с братом Эдгардом. Он признался, что в некоторых вещах уступает родственнику.
"Эдгард, к примеру, сильнее меня в жонглировании. Он запрыгивал на галопирующую лошадь, трюк называется "Курс", и жонглировал факелами. Я за всю свою жизнь так и не смог покидать факел, много раз пробовал, но не мое, однажды чуть ногу себе не сломал, хотел сам себя убедить, что я смогу", – признался Аскольд.
При этом артист отметил, что сильнее брата в акробатике.
Запашный также добавил, что его дети смогут продолжить цирковую династию.
"Мои дети с самых малых лет в цирке, я делаю все для того, чтобы они занимались цирком и его любили. Вопрос в том, что все думают, якобы наша династия фундаментально строится только на хищниках, а она строится на цирке", – заключил артист.
Ранее Эдгард рассказывал, что цирк на проспекте Вернадского испытывает финансовые сложности из-за ограничений на фоне коронавируса.
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