Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210908/zapashnyy-1749237381.html
Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом
Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом - РИА Новости, 08.09.2021
Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом
Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал Sobesednik.ru о конкуренции с братом Эдгардом. Он признался, что в некоторых вещах уступает родственнику. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T23:00
2021-09-08T23:00
шоубиз
семья
эдгард запашный
аскольд запашный
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593506668_0:246:2825:1835_1920x0_80_0_0_b7a4b27ad38f13a2b3e1a5e9d24a2faf.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал Sobesednik.ru о конкуренции с братом Эдгардом. Он признался, что в некоторых вещах уступает родственнику.При этом артист отметил, что сильнее брата в акробатике.Запашный также добавил, что его дети смогут продолжить цирковую династию.Ранее Эдгард рассказывал, что цирк на проспекте Вернадского испытывает финансовые сложности из-за ограничений на фоне коронавируса.
https://ria.ru/20210716/zapashnyy-1741507149.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593506668_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_6d307d9819b487c5a52b80faeefa1803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семья, эдгард запашный, аскольд запашный, знаменитости
23:00 08.09.2021
 

Аскольд Запашный рассказал о конкуренции с братом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДрессировщик Аскольд Запашный во время празднования дня рождения слонихи по имени Николь
Дрессировщик Аскольд Запашный во время празднования дня рождения слонихи по имени Николь - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал Sobesednik.ru о конкуренции с братом Эдгардом. Он признался, что в некоторых вещах уступает родственнику.

"Эдгард, к примеру, сильнее меня в жонглировании. Он запрыгивал на галопирующую лошадь, трюк называется "Курс", и жонглировал факелами. Я за всю свою жизнь так и не смог покидать факел, много раз пробовал, но не мое, однажды чуть ногу себе не сломал, хотел сам себя убедить, что я смогу", – признался Аскольд.

При этом артист отметил, что сильнее брата в акробатике.
Запашный также добавил, что его дети смогут продолжить цирковую династию.

"Мои дети с самых малых лет в цирке, я делаю все для того, чтобы они занимались цирком и его любили. Вопрос в том, что все думают, якобы наша династия фундаментально строится только на хищниках, а она строится на цирке", – заключил артист.

Ранее Эдгард рассказывал, что цирк на проспекте Вернадского испытывает финансовые сложности из-за ограничений на фоне коронавируса.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:08Шоубиз
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка
 
ШоубизСемьяЭдгард ЗапашныйАскольд ЗапашныйЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Магадане произошел пожар в здании бывшего филиала "Росбанка"
06:33В Таиланде задержали трех россиян по подозрению в незаконной торговле
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Лента новостейМолния