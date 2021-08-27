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Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского
Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского - РИА Новости, 27.08.2021
Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского
Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что цирк оказался в сложной финансовой... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:39
2021-08-27T13:39
2021-08-27T13:39
культура
москва
эдгард запашный
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что цирк оказался в сложной финансовой ситуации из-за ограничений на фоне коронавируса.По его словам, финансовую помощь обещал предоставить департамент культуры Москвы, куда цирк обратился с запросом.Согласно данным на сайте мэра Москвы, в столице по-прежнему действует ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Концертные, зрелищные, спортивные, развлекательные мероприятия могут посещать не более 500 человек одновременно.
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москва, эдгард запашный, коронавирус covid-19
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что цирк оказался в сложной финансовой ситуации из-за ограничений на фоне коронавируса.
"Мы под строгими ограничениями: действует запрет на посещение более чем 500 человек, что крайне негативно сказывается на нашей финансовой деятельности. В зале 3,3 тысячи мест. То есть, это прямо реальная проблема. У нас нет собственных средств на дальнейшее существование", — заявил Запашный.
По его словам, финансовую помощь обещал предоставить департамент культуры Москвы, куда цирк обратился с запросом.
"Они сказали, что такая поддержка будет нам оказана", — отметил Эдгард Запашный.
Согласно данным на сайте мэра Москвы, в столице по-прежнему действует ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Концертные, зрелищные, спортивные, развлекательные мероприятия могут посещать не более 500 человек одновременно.