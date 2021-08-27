https://ria.ru/20210827/zapashnyy-1747492169.html

Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского

Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского - РИА Новости, 27.08.2021

Запашный рассказал о финансовых сложностях цирка на проспекте Вернадского

Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что цирк оказался в сложной финансовой... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:39

2021-08-27T13:39

2021-08-27T13:39

культура

москва

эдгард запашный

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что цирк оказался в сложной финансовой ситуации из-за ограничений на фоне коронавируса.По его словам, финансовую помощь обещал предоставить департамент культуры Москвы, куда цирк обратился с запросом.Согласно данным на сайте мэра Москвы, в столице по-прежнему действует ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Концертные, зрелищные, спортивные, развлекательные мероприятия могут посещать не более 500 человек одновременно.

https://ria.ru/20210825/aktery-1747262865.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эдгард запашный, коронавирус covid-19