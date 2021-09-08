https://ria.ru/20210908/yaponiya-1749061501.html

"Звериная жестокость". Рассекречены преступления японцев в годы войны

"Звериная жестокость". Рассекречены преступления японцев в годы войны - РИА Новости, 08.09.2021

"Звериная жестокость". Рассекречены преступления японцев в годы войны

Бесчеловечные опыты над людьми, массовые казни военнопленных, планы по оккупации территории СССР — в ФСБ России раскрыли архивные материалы о военных... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:00

2021-09-08T10:25

безопасность

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Бесчеловечные опыты над людьми, массовые казни военнопленных, планы по оккупации территории СССР — в ФСБ России раскрыли архивные материалы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой. Документы впервые представили на форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". По мнению организаторов, новые данные очень важны для противодействия информационным атакам на историческую память о войне.О пытках и расстрелахНе секрет, что японские военные крайне жестоко относились к солдатам противника и мирному населению на захваченных землях. Страна восходящего солнца не подписала Женевскую конвенцию 1929-го, регулирующую обращение с военнопленными. Кроме того, японские традиции предписывали верным слугам императора ни в коем случае не проявлять сострадания к врагу и добиваться победы любой ценой. Допускались и пытки, и массовые казни.Один из опубликованных документов — "Руководство по ведению секретной войны" (1944 год). В наставлении Генштаба Квантунской армии описано множество изощренных пыток, которым следовало подвергать пленных для получения ценной информации. Главное правило: у допрашиваемого есть только один способ прекратить физические страдания — дать правдивые показания. Но пытки не должны оставлять шрамов и ожогов."Заставлять пленного сидеть прямо и неподвижно, положить допрашиваемого и топтать ему щиколотки, ставить его под полку, находящуюся на такой высоте, чтобы пленный не мог стоять прямо, — перечисляют авторы наставления. — Крайне действенным способом допроса является пытка водой. Необходимо положить пленного на спину, зафиксировать его руки и ноги и капать ему водой одновременно в нос и в рот. В том случае, если допрашиваемому случайно нанесено ранение, необходимо, учитывая общую обстановку и пользу родине, принимать решительные меры, беря за это на себя ответственность".Военнопленных, не интересующих японскую разведку, уничтожали без всякой жалости. Среди документов есть протоколы допросов начальника концлагеря Хогоин в Харбине Иосио Иидзимы. К середине августа 1945-го здесь еще содержали советских граждан. Но Квантунская армия терпела поражение за поражением, и персонал фабрики смерти решили эвакуировать. А военнопленных, как лишнюю обузу, Иидзима приказал расстрелять.Об опытах над людьмиЯпонцы оправдывали жестокость к пленникам необходимостью создания "супероружия" для победы в войне. Императорские ученые еще до Второй мировой изучали болезнетворные бактерии и вирусы. В специальном "Отряде 731" в Харбине разрабатывали биологическое оружие.Людей заражали здесь бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа. Большинство подопытных умирали в страшных муках. Те, кому удавалось выздороветь, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже погибали. Пленным вырезали внутренние органы, чтобы выяснить, как инфекция распространится по организму. В лабораториях уничтожили от трех до десяти тысяч человек. Любопытно, что ничего предосудительного японцы в этом не видели.Так, судя по протоколам допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, он знал о том, что творится в "Отряде 731", но не считал опыты над людьми преступлением против человечности, ведь "в международных законах не было сказано о запрещении подобных актов". Как пояснил Ямада, бактериологические эксперименты ставили над "антияпонски настроенными лицами", в основном китайцами и русскими."За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственным руководство "Отряда 731", Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом, — добавил Ямада. — Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание".О войне с СССРРезультат работы "Отряда 731" — десятки видов боевой "заразы". Применять их собирались по-разному. В частности, изобрели авиабомбу с керамическим корпусом, начиненную чумными блохами. Боеприпас планировали подрывать на высоте 50-100 метров над позициями противника или населенными пунктами для максимально широкого заражения местности. Предполагалось, что враг, столкнувшись с невидимой смертельной угрозой, будет полностью деморализован.Еще один архивный документ — показания бывшего сотрудника "Отряда 731" Като Цунэнори, занимавшегося разработкой бактериологического оружия. По его словам, блох выпускали на зараженных чумой мышей и собирали, когда они насасывались кровью. Ежемесячно в отряде производили до десяти килограммов заразных насекомых. Цунэнори уточнил, что это оружие хотели применять против Китая и США. Но когда стало ясно, что Москва объявит войну Токио, Советский Союз тоже включили в список потенциальных целей.Цунэнори приводит слова командира "Отряда 731" Сиро Исии, сказанные в мае 1945-го: "В войне с СССР при учете нынешнего состояния воинских сил первая линия фронта, вероятно, будет взломана быстро. Поэтому нам придется вместе со штабом отступить в район Тунхуа, отвести в тыл наши отделения и сократить линию фронта. Ввиду этого мы должны быть готовыми произвести бактериологическое наступление, после того как Советская армия вступит в Маньчжурию. Наши отделения на местах обязаны заняться изучением способов распространения бактерий в населенных пунктах партизанскими методами борьбы".Таких методов в Стране восходящего солнца изобрели немало. В частности, сконструировали специальную трость, начиненную чумными блохами, придумали шоколадные батончики с бактериями сибирской язвы. Предполагали широко применять и сильнодействующие отравляющие вещества.В рассекреченной стенограмме заседания Центрального комитета обороны говорилось, что японские диверсанты должны отравлять колодцы на пути наступающего противника и оставлять в домах обработанную ядом пищу. Впрочем, советские войска продвигались столь стремительно, что миллионная Квантунская армия была разбита всего за две недели и не успела воспользоваться "супероружием".

https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html

https://ria.ru/20210907/protsess-1748956584.html

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

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безопасность, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия