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https://ria.ru/20210908/whatsapp-1749099820.html
ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения - РИА Новости, 08.09.2021
ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки, сообщается в статье... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T04:05
2021-09-08T04:34
в мире
сингапур (страна)
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whatsapp inc.
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки, сообщается в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные и документы.Согласно данным расследования, проверкой контента для WhatsApp через подрядчика Accenture занимается не менее тысячи человек. Офисы сотрудников располагаются в Дублине, Сингапуре и Остине в штате Техас. Модераторы используют специальное программное обеспечение компании Facebook для проверки нарушающего правила мессенджера контента после того, как его проверит система искусственного интеллекта. По данным организации, один сотрудник проверяет около 600 жалоб в день.Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что группы подрядчиков в Остине и других местах действительно проверяют сообщения мессенджеpа, чтобы выявить и удалить злоумышленников и нарушителей правил.WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
https://ria.ru/20210907/whatsapp-1748998863.html
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в мире, сингапур (страна), accenture, whatsapp inc., вашингтон, facebook
04:05 08.09.2021 (обновлено: 04:34 08.09.2021)
 
ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения

Организация ProPublica: WhatsApp дешифрует сообщения, на которые поступают жалобы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки, сообщается в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные и документы.
Согласно данным расследования, проверкой контента для WhatsApp через подрядчика Accenture занимается не менее тысячи человек. Офисы сотрудников располагаются в Дублине, Сингапуре и Остине в штате Техас. Модераторы используют специальное программное обеспечение компании Facebook для проверки нарушающего правила мессенджера контента после того, как его проверит система искусственного интеллекта. По данным организации, один сотрудник проверяет около 600 жалоб в день.
Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что группы подрядчиков в Остине и других местах действительно проверяют сообщения мессенджеpа, чтобы выявить и удалить злоумышленников и нарушителей правил.
WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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В миреСингапур (страна)AccentureWhatsApp Inc.ВашингтонFacebook
 
 
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