https://ria.ru/20210908/whatsapp-1749099820.html

ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения

ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения - РИА Новости, 08.09.2021

ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения

Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки, сообщается в статье... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T04:05

2021-09-08T04:05

2021-09-08T04:34

в мире

сингапур (страна)

accenture

whatsapp inc.

вашингтон

facebook

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки, сообщается в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные и документы.Согласно данным расследования, проверкой контента для WhatsApp через подрядчика Accenture занимается не менее тысячи человек. Офисы сотрудников располагаются в Дублине, Сингапуре и Остине в штате Техас. Модераторы используют специальное программное обеспечение компании Facebook для проверки нарушающего правила мессенджера контента после того, как его проверит система искусственного интеллекта. По данным организации, один сотрудник проверяет около 600 жалоб в день.Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что группы подрядчиков в Остине и других местах действительно проверяют сообщения мессенджеpа, чтобы выявить и удалить злоумышленников и нарушителей правил.WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://ria.ru/20210907/whatsapp-1748998863.html

сингапур (страна)

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сингапур (страна), accenture, whatsapp inc., вашингтон, facebook