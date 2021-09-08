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В Ногинске из-под завалов достали тело девочки
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки
Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:14
2021-09-08T22:37
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 21.45 извлекли тело третьей погибшей, девушка-подросток", - сказал собеседник агентства.Всего, по данным пресс-службы, в результате взрыва три человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей, и шесть госпитализированных.Хлопок газа произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, по данным СК, 17 жителей дома пострадали.Разбор завалов на месте обрушения конструкций продолжается и может продлиться до утра четверга.
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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске
22:14 08.09.2021 (обновлено: 22:37 08.09.2021)
 
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки

В Ногинске спасатели достали тело девочки из-под завалов взорвавшегося дома

© Фото : МЧС РоссииМногоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 21.45 извлекли тело третьей погибшей, девушка-подросток", - сказал собеседник агентства.
Всего, по данным пресс-службы, в результате взрыва три человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей, и шесть госпитализированных.
Хлопок газа произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, по данным СК, 17 жителей дома пострадали.
Разбор завалов на месте обрушения конструкций продолжается и может продлиться до утра четверга.
 
ПроисшествияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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