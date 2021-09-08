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В Ногинске из-под завалов достали тело девочки

В Ногинске из-под завалов достали тело девочки - РИА Новости, 08.09.2021

В Ногинске из-под завалов достали тело девочки

Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:14

2021-09-08T22:14

2021-09-08T22:37

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 21.45 извлекли тело третьей погибшей, девушка-подросток", - сказал собеседник агентства.Всего, по данным пресс-службы, в результате взрыва три человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей, и шесть госпитализированных.Хлопок газа произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, по данным СК, 17 жителей дома пострадали.Разбор завалов на месте обрушения конструкций продолжается и может продлиться до утра четверга.

ногинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске