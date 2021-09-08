https://ria.ru/20210908/vzryv-1749263353.html
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки
Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:14
2021-09-08T22:14
2021-09-08T22:37
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749117665_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_165554d219cde39e3dd470cab8dbc9c4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 21.45 извлекли тело третьей погибшей, девушка-подросток", - сказал собеседник агентства.Всего, по данным пресс-службы, в результате взрыва три человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей, и шесть госпитализированных.Хлопок газа произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, по данным СК, 17 жителей дома пострадали.Разбор завалов на месте обрушения конструкций продолжается и может продлиться до утра четверга.
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749117665_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_47b35964154f45a8eccd43e93608b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске
22:14 08.09.2021 (обновлено: 22:37 08.09.2021)
В Ногинске из-под завалов достали тело девочки
В Ногинске спасатели достали тело девочки из-под завалов взорвавшегося дома
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тело девочки на месте завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 21.45 извлекли тело третьей погибшей, девушка-подросток", - сказал собеседник агентства.
Всего, по данным пресс-службы, в результате взрыва три человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей, и шесть госпитализированных.
Хлопок газа произошел в Ногинске
по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, по данным СК
, 17 жителей дома пострадали.
Разбор завалов на месте обрушения конструкций продолжается и может продлиться до утра четверга.