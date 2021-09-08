https://ria.ru/20210908/vzryv-1749113369.html
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми - РИА Новости, 08.09.2021
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске, предварительно, выросло до восьми человек, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:27
2021-09-08T09:27
2021-09-08T09:46
ногинск
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749111750_0:587:958:1126_1920x0_80_0_0_15d452a0e773260dc93d32b3d9140071.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске, предварительно, выросло до восьми человек, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали корреспонденту агентства в больнице.Хлопок газовоздушной смеси произошел по адресу улица 28 Июня, дом 9а около семи утра. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Эвакуированы более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, не известно.На месте работают оперативные службы, скоро приедет глава Московской области Андрей Воробьев. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749111750_0:497:958:1216_1920x0_80_0_0_6cc619a478ac32b0a01a04f03d4f75f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске
09:27 08.09.2021 (обновлено: 09:46 08.09.2021)
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до восьми