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Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми - РИА Новости, 08.09.2021
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске, предварительно, выросло до восьми человек, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:27
2021-09-08T09:46
ногинск
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске, предварительно, выросло до восьми человек, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали корреспонденту агентства в больнице.Хлопок газовоздушной смеси произошел по адресу улица 28 Июня, дом 9а около семи утра. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Эвакуированы более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, не известно.На месте работают оперативные службы, скоро приедет глава Московской области Андрей Воробьев. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
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ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске
09:27 08.09.2021 (обновлено: 09:46 08.09.2021)
 
Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до восьми

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиМногоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске, предварительно, выросло до восьми человек, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.
"Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи", — добавил собеседник агентства.
Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали корреспонденту агентства в больнице.
Хлопок газовоздушной смеси произошел по адресу улица 28 Июня, дом 9а около семи утра. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.
Эвакуированы более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, не известно.
На месте работают оперативные службы, скоро приедет глава Московской области Андрей Воробьев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
НогинскМосковская область (Подмосковье)Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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