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При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры
При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры - РИА Новости, 08.09.2021
При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры
Двадцать четыре квартиры повреждены в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске, эвакуированы 173 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:59
2021-09-08T08:59
2021-09-08T09:13
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двадцать четыре квартиры повреждены в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске, эвакуированы 173 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Следователи завели уголовное дело."Под завалами, предположительно, находятся два человека С верхних этажей поврежденного подъезда продолжается эвакуация <…> (34 человека), всего из дома эвакуированы 173 человека. Произошло частичное обрушение трех внешних стен и перекрытий со второго по четвертый этаж (повреждены 24 квартиры, из них 8 разрушены)", - сказал собеседник агентства.
ногинск
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, ногинск, московская область (подмосковье)
08:59 08.09.2021 (обновлено: 09:13 08.09.2021)
При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры