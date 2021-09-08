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При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры

При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в Ногинске оказались повреждены 24 квартиры

Двадцать четыре квартиры повреждены в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске, эвакуированы 173 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:59

2021-09-08T08:59

2021-09-08T09:13

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двадцать четыре квартиры повреждены в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске, эвакуированы 173 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Следователи завели уголовное дело."Под завалами, предположительно, находятся два человека С верхних этажей поврежденного подъезда продолжается эвакуация <…> (34 человека), всего из дома эвакуированы 173 человека. Произошло частичное обрушение трех внешних стен и перекрытий со второго по четвертый этаж (повреждены 24 квартиры, из них 8 разрушены)", - сказал собеседник агентства.

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, ногинск, московская область (подмосковье)