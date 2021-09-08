https://ria.ru/20210908/vzryv-1749107326.html
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
В Сети появилось видео с места ЧП в Ногинске, где в жилом доме прогремел взрыв газа. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:34
2021-09-08T08:34
2021-09-08T12:45
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
жилье
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в Ногинске, где в жилом доме прогремел взрыв газа.На кадрах видно разрушенное здание. Обломки разбросаны вокруг строения.Инцидент произошел сегодня утром в девятиэтажке в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Обрушились три этажа строения. Всех жильцов эвакуировали.Пострадали пять человек. Еще троих, в том числе двух детей, спасли. Четырех пострадавших госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Под завалами могут находиться еще двое. На месте работают экстренные службы.СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105739.html
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T08:34
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске
08:34 08.09.2021 (обновлено: 12:45 08.09.2021)
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ногинске, где пострадали пять человек