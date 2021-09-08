https://ria.ru/20210908/vzryv-1749107326.html

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске

В Сети появилось видео с места ЧП в Ногинске, где в жилом доме прогремел взрыв газа. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:34

2021-09-08T08:34

2021-09-08T12:45

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

жилье

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в Ногинске, где в жилом доме прогремел взрыв газа.На кадрах видно разрушенное здание. Обломки разбросаны вокруг строения.Инцидент произошел сегодня утром в девятиэтажке в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Обрушились три этажа строения. Всех жильцов эвакуировали.Пострадали пять человек. Еще троих, в том числе двух детей, спасли. Четырех пострадавших госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Под завалами могут находиться еще двое. На месте работают экстренные службы.СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105739.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T08:34 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске