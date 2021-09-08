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При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека
При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.09.2021
При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека
Двое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:23
2021-09-08T08:23
2021-09-08T08:27
происшествия
ногинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Люди также могут находиться под завалами. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."По уточненным данным, при взрыве пострадали 4 человека, в том числе двое детей", - сообщили агентству в ГУ МЧС.
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ногинск
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T08:23
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске
08:23 08.09.2021 (обновлено: 08:27 08.09.2021)
При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека
При взрыве газа в Ногинске пострадали двое детей и двое взрослых