https://ria.ru/20210908/vzryv-1749106905.html

При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека

При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в Ногинске пострадали четыре человека

Двое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:23

2021-09-08T08:23

2021-09-08T08:27

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Люди также могут находиться под завалами. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."По уточненным данным, при взрыве пострадали 4 человека, в том числе двое детей", - сообщили агентству в ГУ МЧС.

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ногинск

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2021

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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T08:23 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске