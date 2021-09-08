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При взрыве газа в Ногинске три квартиры попали в зону обрушения
При взрыве газа в Ногинске три квартиры попали в зону обрушения - РИА Новости, 08.09.2021
При взрыве газа в Ногинске три квартиры попали в зону обрушения
Три квартиры попали в зону обрушения при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:47
2021-09-08T07:47
2021-09-08T08:12
происшествия
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московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три квартиры попали в зону обрушения при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а."Предварительно в зону обрушения при взрыве попали три квартиры", - сказал собеседник агентства.По его словам, более 20 спасателей и шесть единиц техники работают на месте происшествия в Ногинске, группировка наращивается.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105739.html
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T07:47
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, москва
07:47 08.09.2021 (обновлено: 08:12 08.09.2021)
При взрыве газа в Ногинске три квартиры попали в зону обрушения
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске три квартиры попали в зону обрушения