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Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику

Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику - РИА Новости, 08.09.2021

Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику

Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:06

2021-09-08T14:06

2021-09-08T14:06

экономика

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

московский финансовый форум

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста (всего более 200 миллиардов рублей), в сентябре единовременные выплаты получат все российские пенсионеры - по 10 тысяч рублей, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов - по 15 тысяч (всего порядка 500 миллиардов рублей).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/uroki-1749173959.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, московский финансовый форум, россия