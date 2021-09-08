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Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику - РИА Новости, 08.09.2021
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику
Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:06
2021-09-08T14:06
экономика
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
московский финансовый форум
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста (всего более 200 миллиардов рублей), в сентябре единовременные выплаты получат все российские пенсионеры - по 10 тысяч рублей, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов - по 15 тысяч (всего порядка 500 миллиардов рублей).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, московский финансовый форум, россия
14:06 08.09.2021
 
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику

Решетников: соцвыплаты августа-сентября поддержат спрос и экономический рост

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста (всего более 200 миллиардов рублей), в сентябре единовременные выплаты получат все российские пенсионеры - по 10 тысяч рублей, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов - по 15 тысяч (всего порядка 500 миллиардов рублей).
"Мы рассчитываем, что те выплаты, которые у нас в августе-сентябре уже прошли и проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса. И мы видим, что структура этого спроса потребительского она меняется. Больше денег поступает на внутренний рынок. Потребляются отечественные товары", - сказал Решетников журналистам на Московском финансовом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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ЭкономикаВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковМосковский финансовый форумРоссия
 
 
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