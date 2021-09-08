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Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику - РИА Новости, 08.09.2021
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику
Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:06
2021-09-08T14:06
2021-09-08T14:06
экономика
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
московский финансовый форум
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты россиянам в августе-сентябре поддержат внутренний спрос и окажут позитивный эффект на экономический рост, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста (всего более 200 миллиардов рублей), в сентябре единовременные выплаты получат все российские пенсионеры - по 10 тысяч рублей, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов - по 15 тысяч (всего порядка 500 миллиардов рублей).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, московский финансовый форум, россия
Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику
Решетников: соцвыплаты августа-сентября поддержат спрос и экономический рост