https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749163253.html
Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске
Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:50
2021-09-08T12:50
2021-09-08T13:08
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749117670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_592abad1d882e360a978205d17757266.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей."По выплатам. <...> По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей, если одинокий человек – 50 тысяч. Это, естественно, единовременная выплата сейчас. <...> На расчетный счет получите сейчас", - сказал губернатор.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее было извлечено тело первого погибшего.
https://ria.ru/20210908/gaz-1749119793.html
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749117670_117:0:1077:720_1920x0_80_0_0_7693aa43c34eff81255d1c255ff2705e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске
12:50 08.09.2021 (обновлено: 13:08 08.09.2021)
Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят до 50 тысяч рублей