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Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске

Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при обрушении дома в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:50

2021-09-08T12:50

2021-09-08T13:08

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей."По выплатам. <...> По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей, если одинокий человек – 50 тысяч. Это, естественно, единовременная выплата сейчас. <...> На расчетный счет получите сейчас", - сказал губернатор.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее было извлечено тело первого погибшего.

https://ria.ru/20210908/gaz-1749119793.html

ногинск

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2021

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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске