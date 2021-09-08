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"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат

"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат - РИА Новости, 08.09.2021

"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат

Партия "Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству, в ближайшие дни внесет в Госдуму, заявила... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:36

2021-09-08T12:36

2021-09-08T12:36

владимир путин

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству, в ближайшие дни внесет в Госдуму, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России", предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Единая Россия" подготовила законопроект, который в ближайшие дни будет внесен в Государственную Думу, этим законопроектом предусматривается запрет на списание единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ , указами президента РФ, от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства", - сказала она в ходе обсуждения законопроекта о защите социальных выплат от списания.Баталина добавила, что это первая новация законопроекта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, ольга баталина, россия