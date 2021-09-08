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"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат
"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат - РИА Новости, 08.09.2021
"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат
Партия "Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству, в ближайшие дни внесет в Госдуму, заявила... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:36
2021-09-08T12:36
2021-09-08T12:36
владимир путин
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству, в ближайшие дни внесет в Госдуму, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России", предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Единая Россия" подготовила законопроект, который в ближайшие дни будет внесен в Государственную Думу, этим законопроектом предусматривается запрет на списание единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ , указами президента РФ, от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства", - сказала она в ходе обсуждения законопроекта о защите социальных выплат от списания.Баталина добавила, что это первая новация законопроекта.
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владимир путин, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, ольга баталина, россия
"Единая Россия" подготовила проект о запрете списания единовременных выплат
Замглавы Минтруда Баталина: ЕР подготовила проект о запрете списания единовременных выплат