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Перечень защищенных от списания выплат расширят
Перечень защищенных от списания выплат расширят - РИА Новости, 08.09.2021
Перечень защищенных от списания выплат расширят
Перечень выплат, которые защищены от списания, планируется расширить, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:31
2021-09-08T12:31
2021-09-08T13:12
общество
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Перечень выплат, которые защищены от списания, планируется расширить, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."Вторая новация - расширен перечень социальных выплат которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства", - сказала она в ходе обсуждения законопроекта о защите социальных выплат от списания.Баталина уточнила, что в перечень выплат добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.Баталина также пояснила, что россияне смогут направлять социальные выплаты для погашения кредитов. Для этого нужно личное письменное распоряжение человека, которое он дает кредитной организации. Даже в этом случае, если жизненная ситуация человека изменилась, и эти соцвыплаты стали ему нужны, человек сможет в течение 14 дней после списания выплаты обратиться в банк, который будет обязан вернуть эти выплаты в течение трех дней.
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общество, ольга баталина, россия
12:31 08.09.2021 (обновлено: 13:12 08.09.2021)
Перечень защищенных от списания выплат расширят
Замглавы Минтруда: перечень защищенных от списания выплат планируют расширить
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Перечень выплат, которые защищены от списания, планируется расширить, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина
.
"Вторая новация - расширен перечень социальных выплат которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства", - сказала она в ходе обсуждения законопроекта о защите социальных выплат от списания.
Баталина уточнила, что в перечень выплат добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.
Баталина также пояснила, что россияне смогут направлять социальные выплаты для погашения кредитов. Для этого нужно личное письменное распоряжение человека, которое он дает кредитной организации. Даже в этом случае, если жизненная ситуация человека изменилась, и эти соцвыплаты стали ему нужны, человек сможет в течение 14 дней после списания выплаты обратиться в банк, который будет обязан вернуть эти выплаты в течение трех дней.