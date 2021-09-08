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ЦИК разъяснил, как иноагенты могут участвовать в наблюдении на выборах
ЦИК разъяснил, как иноагенты могут участвовать в наблюдении на выборах - РИА Новости, 08.09.2021
ЦИК разъяснил, как иноагенты могут участвовать в наблюдении на выборах
ЦИК России разъяснил, каким образом иностранные агенты могут участвовать в наблюдении за выборами и их освещении. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:42
2021-09-08T11:42
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
иноагенты
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК России разъяснил, каким образом иностранные агенты могут участвовать в наблюдении за выборами и их освещении.Как отмечается в разъяснениях Центризбиркома, озвученных в среду, с момента принятия в 2002 году федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" законодательство о выборах устанавливает ограничение на иностранное вмешательство в выборы."Указанное ограничение первоначально было предусмотрено для иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. В этой связи отмечаем, что новацией для избирательного законодательства положения, защищающие выборы от внешнего воздействия, не являются", - говорится в разъяснениях.Отмечается, что прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией, выполняющей функции иностранного агента, законодательство о выборах не содержит."Таким образом, граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", - подчеркнули в ЦИК.Как и другие граждане, представлять при этом они могут только тот субъект, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей - только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента."Кроме того, действуя в личном качестве (от своего имени) и не представляя при этом организацию, выполняющую функции иностранного агента, граждане могут участвовать в качестве привлеченных экспертов в обучении, которые проводят иные организации, имеющие на это право", - сказано в разъяснениях.Организация, выполняющая функции иностранного агента, не может осуществлять деятельность по организации направления наблюдателей на выборы, их обучению и иным образом участвовать в избирательных кампаниях.СМИ-иноагенты не поражены в праве на получение и распространение информации, отметили в ЦИК."В этой связи, СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов", - разъяснили в ЦИК.Подчеркивается, что недопустимо тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий."Следует отметить, что соблюдение вышеуказанных принципов является общим требованием законодательства Российской Федерации, действующим в отношении всех СМИ, независимо от особенностей их правового статуса", - подчеркнули в ЦИК.Кроме того, представители СМИ, выполняющего функции иностранного агента, могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещая ход голосования наравне с представителями иных СМИ.Другие вопросы, касающиеся деятельности организаций, выполняющих функции иностранных агентов, относятся к ведению иных уполномоченных государственных органов."Общие требования закона ко всем СМИ, независимо от их статуса. Они наравне со всеми получают аккредитацию и наравне со всеми они освещают выборы в соответствии с законом", - подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова, озвучивая разъяснения на заседании ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия, иноагенты
11:42 08.09.2021
 
ЦИК разъяснил, как иноагенты могут участвовать в наблюдении на выборах

ЦИК: граждане, связанные с организациями-иноагентами, могут быть наблюдателями на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК России разъяснил, каким образом иностранные агенты могут участвовать в наблюдении за выборами и их освещении.
Как отмечается в разъяснениях Центризбиркома, озвученных в среду, с момента принятия в 2002 году федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" законодательство о выборах устанавливает ограничение на иностранное вмешательство в выборы.
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"Указанное ограничение первоначально было предусмотрено для иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. В этой связи отмечаем, что новацией для избирательного законодательства положения, защищающие выборы от внешнего воздействия, не являются", - говорится в разъяснениях.
Отмечается, что прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией, выполняющей функции иностранного агента, законодательство о выборах не содержит.
"Таким образом, граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", - подчеркнули в ЦИК.
Как и другие граждане, представлять при этом они могут только тот субъект, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей - только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента.
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"Кроме того, действуя в личном качестве (от своего имени) и не представляя при этом организацию, выполняющую функции иностранного агента, граждане могут участвовать в качестве привлеченных экспертов в обучении, которые проводят иные организации, имеющие на это право", - сказано в разъяснениях.
Организация, выполняющая функции иностранного агента, не может осуществлять деятельность по организации направления наблюдателей на выборы, их обучению и иным образом участвовать в избирательных кампаниях.
СМИ-иноагенты не поражены в праве на получение и распространение информации, отметили в ЦИК.
"В этой связи, СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов", - разъяснили в ЦИК.
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Подчеркивается, что недопустимо тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий.
"Следует отметить, что соблюдение вышеуказанных принципов является общим требованием законодательства Российской Федерации, действующим в отношении всех СМИ, независимо от особенностей их правового статуса", - подчеркнули в ЦИК.
Кроме того, представители СМИ, выполняющего функции иностранного агента, могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещая ход голосования наравне с представителями иных СМИ.
Другие вопросы, касающиеся деятельности организаций, выполняющих функции иностранных агентов, относятся к ведению иных уполномоченных государственных органов.
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"Общие требования закона ко всем СМИ, независимо от их статуса. Они наравне со всеми получают аккредитацию и наравне со всеми они освещают выборы в соответствии с законом", - подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова, озвучивая разъяснения на заседании ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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