https://ria.ru/20210908/vvp-1749138227.html
Объем ВВП достиг допандемического уровня, заявил Мишустин
Объем ВВП достиг допандемического уровня, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2021
Объем ВВП достиг допандемического уровня, заявил Мишустин
Объем внутреннего валового продукта России в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса все еще остается, заявил в среду премьер-министр... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:35
2021-09-08T11:35
2021-09-08T12:26
россия
экономика
ввп
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Объем внутреннего валового продукта России в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса все еще остается, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.Он уточнил, что "в дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано - за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться"."Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений", - отметил премьере-министр.Он напомнил, что по предварительной оценке Росстата, в первом полугодии объем ВВП вырос на 4,8% - этот темп существенно превышает уровень, заложенный год назад закладывали в общенациональный план, и уверенно превышает допандемические значения."Выпуск продукции в ключевых несырьевых отраслях - это в первую очередь обрабатывающая промышленность - растут показатели в сфере жилищного, дорожного строительства, возвращается к прежним значениям потребительский спрос", - перечислил Мишустин.Он добавил, что поддержку спросу оказывает восстановление рынка труда. "По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил 4,5% от рабочей силы и ключевым драйвером в улучшении ситуации в экономике в текущем году также стал инвестиционный спрос", - добавил глава кабинета министров."В первом полугодии рост инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года превысил 7%. Глава государства четко обозначил приоритеты, куда должны идти дополнительные ресурсы, и в первую очередь - на поддержку людей. Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция - позиция президента, правительства. В дальнейшем она перерастет в программу, которую мы сейчас развиваем - имею в виду, что именно эту задачу решает социальное казначейство", - заключил премьер-министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210908/proverki-1749136438.html
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россия, экономика, ввп, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
11:35 08.09.2021 (обновлено: 12:26 08.09.2021)
Объем ВВП достиг допандемического уровня, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин: объем ВВП России достиг уровня до пандемии
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Объем внутреннего валового продукта России
в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса все еще остается, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая на Московском финансовом форуме.
"Наша экономика восстановилась уже в июне - объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", - сказал Мишустин.
Он уточнил, что "в дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано - за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться".
"Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений", - отметил премьере-министр.
Он напомнил, что по предварительной оценке Росстата
, в первом полугодии объем ВВП вырос на 4,8% - этот темп существенно превышает уровень, заложенный год назад закладывали в общенациональный план, и уверенно превышает допандемические значения.
"Выпуск продукции в ключевых несырьевых отраслях - это в первую очередь обрабатывающая промышленность - растут показатели в сфере жилищного, дорожного строительства, возвращается к прежним значениям потребительский спрос", - перечислил Мишустин.
Он добавил, что поддержку спросу оказывает восстановление рынка труда. "По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил 4,5% от рабочей силы и ключевым драйвером в улучшении ситуации в экономике в текущем году также стал инвестиционный спрос", - добавил глава кабинета министров.
"В первом полугодии рост инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года превысил 7%. Глава государства четко обозначил приоритеты, куда должны идти дополнительные ресурсы, и в первую очередь - на поддержку людей. Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция - позиция президента, правительства. В дальнейшем она перерастет в программу, которую мы сейчас развиваем - имею в виду, что именно эту задачу решает социальное казначейство", - заключил премьер-министр.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.