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Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции - РИА Новости, 08.09.2021
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят вопросы интеграции, работа по которой ведется уже на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:46
2021-09-08T12:46
в мире
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят вопросы интеграции, работа по которой ведется уже на протяжении многих лет - это сложный процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, это очень сложный и многогранный процесс, на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа."Всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее, но все все-таки трезво оценивают ситуацию. И не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно", - добавил он.
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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:46 08.09.2021
 
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции

Песков: Путин и Лукашенко обсудят 9 сентября вопросы интеграции, это сложный процесс

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят вопросы интеграции, работа по которой ведется уже на протяжении многих лет - это сложный процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко. Не сомневаюсь, что это будет и на этот раз и что завтра также интеграционные процессы будут обсуждаться. Но итогов этого обсуждения давайте дождемся, что скажут президенты на пресс-конференции", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это очень сложный и многогранный процесс, на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа.
"Всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее, но все все-таки трезво оценивают ситуацию. И не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно", - добавил он.
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