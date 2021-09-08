https://ria.ru/20210908/vstrecha-1749161720.html
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции - РИА Новости, 08.09.2021
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят вопросы интеграции, работа по которой ведется уже на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:46
2021-09-08T12:46
2021-09-08T12:46
в мире
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят вопросы интеграции, работа по которой ведется уже на протяжении многих лет - это сложный процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, это очень сложный и многогранный процесс, на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа."Всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее, но все все-таки трезво оценивают ситуацию. И не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно", - добавил он.
https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции
Песков: Путин и Лукашенко обсудят 9 сентября вопросы интеграции, это сложный процесс