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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/vstrecha-1749157516.html
Путин и Лукашенко обсудят Афганистан и двусторонние отношения
Путин и Лукашенко обсудят Афганистан и двусторонние отношения - РИА Новости, 08.09.2021
Путин и Лукашенко обсудят Афганистан и двусторонние отношения
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом речь... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:56
захват власти в афганистане талибами
политика
талибан
белоруссия
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом речь пойдет о двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко заявил, что обсудит в ходе назначенной на 9 сентября встречи с Путиным ситуацию, связанную с Афганистаном."Ситуация в Афганистане - это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что в плане международных дел - это один из ключевых вопросов, но, конечно, главным образом, мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях", - сказал Песков журналистам.Подписание документов по итогам переговоров не планируется, добавил Песков."Нет, насколько я знаю, документы (подписывать) не планируется, но еще раз повторю: будет пресс-конференция, и главы государств информируют о темах, которые они обсуждали", - сказал он.В Афганистане талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
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политика, талибан, белоруссия, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:33 08.09.2021 (обновлено: 12:56 08.09.2021)
 
Путин и Лукашенко обсудят Афганистан и двусторонние отношения

Главы России и Белоруссии обсудят на встрече Афганистан и двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом речь пойдет о двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что обсудит в ходе назначенной на 9 сентября встречи с Путиным ситуацию, связанную с Афганистаном.
"Ситуация в Афганистане - это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что в плане международных дел - это один из ключевых вопросов, но, конечно, главным образом, мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях", - сказал Песков журналистам.
Подписание документов по итогам переговоров не планируется, добавил Песков.
"Нет, насколько я знаю, документы (подписывать) не планируется, но еще раз повторю: будет пресс-конференция, и главы государств информируют о темах, которые они обсуждали", - сказал он.
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В Афганистане талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаТалибанБелоруссияАфганистанВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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