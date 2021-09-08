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Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану
Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану - РИА Новости, 08.09.2021
Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану
Более 20 государств приняли приглашение поучаствовать в виртуальной встрече по Афганистану в среду, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:01
2021-09-08T11:01
2021-09-08T13:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
мид германии
талибан
германия
хайко маас
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Более 20 государств приняли приглашение поучаствовать в виртуальной встрече по Афганистану в среду, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном Маас заявил, что Берлин хочет действовать вместе и скоординированно с Вашингтоном в отношении новых властей в Кабуле."По этой причине в том числе Энтони Блинкен и я пригласили сегодня на виртуальную встречу на уровне глав МИД. Более 20 государств приняли это приглашение для первого обмена мнениями. Мы хотим уточнить, как может выглядеть общая позиция по "Талибану"*, которая бы соответствовала нашим интересам: соблюдение основополагающих прав человека, сохранение возможности для выезда, гуманитарный доступ и борьба с террористическими группировками, такими как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, - сказал министр.Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.* Запрещенные в России террористические организации
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в мире, афганистан, мид германии, талибан, германия, хайко маас
11:01 08.09.2021 (обновлено: 13:23 08.09.2021)
Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану
Глава МИД ФРГ Маас: более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану