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Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану

Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану - РИА Новости, 08.09.2021

Более 20 стран примут участие в виртуальной встрече по Афганистану

Более 20 государств приняли приглашение поучаствовать в виртуальной встрече по Афганистану в среду, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:01

2021-09-08T11:01

2021-09-08T13:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

мид германии

талибан

германия

хайко маас

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Более 20 государств приняли приглашение поучаствовать в виртуальной встрече по Афганистану в среду, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном Маас заявил, что Берлин хочет действовать вместе и скоординированно с Вашингтоном в отношении новых властей в Кабуле."По этой причине в том числе Энтони Блинкен и я пригласили сегодня на виртуальную встречу на уровне глав МИД. Более 20 государств приняли это приглашение для первого обмена мнениями. Мы хотим уточнить, как может выглядеть общая позиция по "Талибану"*, которая бы соответствовала нашим интересам: соблюдение основополагающих прав человека, сохранение возможности для выезда, гуманитарный доступ и борьба с террористическими группировками, такими как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, - сказал министр.Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.* Запрещенные в России террористические организации

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афганистан

германия

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