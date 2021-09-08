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"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне

"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне - РИА Новости, 08.09.2021

"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне

Читатели интернет-издания JB Press резко отреагировали на статью политолога Эйдзи Ямаситы о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Многие из них... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:31

2021-09-08T10:31

2021-09-08T11:14

токио

япония

оон

владимир путин

елена панина

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели интернет-издания JB Press резко отреагировали на статью политолога Эйдзи Ямаситы о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Многие из них убеждены, что подобные заявления, равно как и описанные перспективы успешного противостояния Москве и Пекину, — всего лишь пустые мечтания."Автор строит воздушные замки. Как мы можем сейчас победить Китай и Россию? Участвовать в их сдерживании — еще куда ни шло. А чтобы победить — у нас таких сил нет!" — отметил пользователь с ником shu."Да-а, вот так, словесной эквилибристикой автора, мы из побежденной страны превратились в страну-победительницу. Что-то не верится!" — возмутился yuj."А что конкретно сделала Япония, чтобы считать себя победительницей в холодной войне? Грозно называла себя непотопляемым авианосцем США и во всем прислуживала американским войскам?" — задался вопросом bal."Россия проиграла в холодной войне, и Китай близок к этому". Лучше не обманывать себя. Что-то Китай не демонстрирует признаков развала. Скорее такие признаки можно найти у нас, в Японии!" — считает ale."Все это пустые мечтания. Проигранную войну не повернешь вспять. И для Японии восстановить имидж страны-победительницы невозможно. Россия и Китай в Совете безопасности ООН. А где мы? С нашим продажным правительством и депутатами парламента ничего не получится!" — подытожили комментаторы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений. При этом он назвал отсутствие мирного договора нонсенсом. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина подчеркнула, что Японии следует преодолеть инерцию культа "северных территорий", созданного в годы холодной войны, и осознать выгоды предложений о сотрудничестве со стороны России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/kurily-1748980928.html

https://ria.ru/20210906/afganistan-1748808890.html

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токио, япония, оон, владимир путин, елена панина, госдума рф, россия