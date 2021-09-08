Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/voyna-1749123507.html
"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне
"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне - РИА Новости, 08.09.2021
"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне
Читатели интернет-издания JB Press резко отреагировали на статью политолога Эйдзи Ямаситы о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Многие из них... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:31
2021-09-08T11:14
токио
япония
оон
владимир путин
елена панина
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели интернет-издания JB Press резко отреагировали на статью политолога Эйдзи Ямаситы о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Многие из них убеждены, что подобные заявления, равно как и описанные перспективы успешного противостояния Москве и Пекину, — всего лишь пустые мечтания."Автор строит воздушные замки. Как мы можем сейчас победить Китай и Россию? Участвовать в их сдерживании — еще куда ни шло. А чтобы победить — у нас таких сил нет!" — отметил пользователь с ником shu."Да-а, вот так, словесной эквилибристикой автора, мы из побежденной страны превратились в страну-победительницу. Что-то не верится!" — возмутился yuj."А что конкретно сделала Япония, чтобы считать себя победительницей в холодной войне? Грозно называла себя непотопляемым авианосцем США и во всем прислуживала американским войскам?" — задался вопросом bal."Россия проиграла в холодной войне, и Китай близок к этому". Лучше не обманывать себя. Что-то Китай не демонстрирует признаков развала. Скорее такие признаки можно найти у нас, в Японии!" — считает ale."Все это пустые мечтания. Проигранную войну не повернешь вспять. И для Японии восстановить имидж страны-победительницы невозможно. Россия и Китай в Совете безопасности ООН. А где мы? С нашим продажным правительством и депутатами парламента ничего не получится!" — подытожили комментаторы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений. При этом он назвал отсутствие мирного договора нонсенсом. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина подчеркнула, что Японии следует преодолеть инерцию культа "северных территорий", созданного в годы холодной войны, и осознать выгоды предложений о сотрудничестве со стороны России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/kurily-1748980928.html
https://ria.ru/20210906/afganistan-1748808890.html
токио
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_169:0:4946:3583_1920x0_80_0_0_21e2934b4b539ae47f5ba93c98702292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токио, япония, оон, владимир путин, елена панина, госдума рф, россия
10:31 08.09.2021 (обновлено: 11:14 08.09.2021)
 
"Не верится!" Японцы удивились статье о победе над Россией в холодной войне

Читатели JB Press возмутились статьей о "победе" Японии над Россией в холодной войне

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Haven Daley, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели интернет-издания JB Press резко отреагировали на статью политолога Эйдзи Ямаситы о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Многие из них убеждены, что подобные заявления, равно как и описанные перспективы успешного противостояния Москве и Пекину, — всего лишь пустые мечтания.
"Автор строит воздушные замки. Как мы можем сейчас победить Китай и Россию? Участвовать в их сдерживании — еще куда ни шло. А чтобы победить — у нас таких сил нет!" — отметил пользователь с ником shu.
Останки военных кораблей на берегу бухты Крабовой. Курильские острова, остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 11:05В мире
В Японии ответили на планы России ввести на Курилах налоговый режим
"Да-а, вот так, словесной эквилибристикой автора, мы из побежденной страны превратились в страну-победительницу. Что-то не верится!" — возмутился yuj.
"А что конкретно сделала Япония, чтобы считать себя победительницей в холодной войне? Грозно называла себя непотопляемым авианосцем США и во всем прислуживала американским войскам?" — задался вопросом bal.
"Россия проиграла в холодной войне, и Китай близок к этому". Лучше не обманывать себя. Что-то Китай не демонстрирует признаков развала. Скорее такие признаки можно найти у нас, в Японии!" — считает ale.
"Все это пустые мечтания. Проигранную войну не повернешь вспять. И для Японии восстановить имидж страны-победительницы невозможно. Россия и Китай в Совете безопасности ООН. А где мы? С нашим продажным правительством и депутатами парламента ничего не получится!" — подытожили комментаторы.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 07:34Захват власти в Афганистане талибами
В Японии оценили важность участия России в обсуждении Афганистана
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений. При этом он назвал отсутствие мирного договора нонсенсом. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина подчеркнула, что Японии следует преодолеть инерцию культа "северных территорий", созданного в годы холодной войны, и осознать выгоды предложений о сотрудничестве со стороны России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ТокиоЯпонияООНВладимир ПутинЕлена ПанинаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле в Таиланде
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
Лента новостейМолния