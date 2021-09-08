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Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве бытового газа девятиэтажке в Ногинске, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:54
2021-09-08T12:54
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве бытового газа девятиэтажке в Ногинске, сообщается в Telegram-канале главы региона.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее было извлечено тело первого погибшего.Глава Подмосковье прибыл на место происшествия, после осмотра там он прибыл в Центральную больницу Ногинска, куда направили пострадавших. "Андрей Воробьёв навестил в Ногинской больнице пострадавших при взрыве газа", - говорится в сообщении в канале "Воробьев. Live"."Главная задача сейчас - оказать максимальную поддержку и заботу жителям, проживающим в этом доме", - приводятся слова губернатора.
https://realty.ria.ru/20210908/noginsk-1749163895.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске
12:54 08.09.2021
 
Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Глава Подмосковья Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у многоквартирного жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники МЧС РФ у многоквартирного жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве бытового газа девятиэтажке в Ногинске, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее было извлечено тело первого погибшего.
Глава Подмосковье прибыл на место происшествия, после осмотра там он прибыл в Центральную больницу Ногинска, куда направили пострадавших. "Андрей Воробьёв навестил в Ногинской больнице пострадавших при взрыве газа", - говорится в сообщении в канале "Воробьев. Live".
"Главная задача сейчас - оказать максимальную поддержку и заботу жителям, проживающим в этом доме", - приводятся слова губернатора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Воробьев: условия в восстановленном доме в Ногинске будут лучше прежних
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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