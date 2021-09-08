https://ria.ru/20210908/vorobev-1749131227.html

Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье

Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2021

Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:05

2021-09-08T11:05

2021-09-08T11:05

происшествия

ногинск

андрей воробьев

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично - четвертого этажа."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/noginsk-1749129755.html

ногинск

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2021

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Кадры жилого дома после хлопка газа в Екатеринбурге Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. Из дома эвакуировали 36 жильцов. 2021-09-08T11:05 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, ногинск, андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске