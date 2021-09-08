https://ria.ru/20210908/vorobev-1749131227.html
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2021
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:05
2021-09-08T11:05
2021-09-08T11:05
происшествия
ногинск
андрей воробьев
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749165054_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_0d69912452e3ddfb04d58a0b09ca26c0.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично - четвертого этажа."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/noginsk-1749129755.html
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749165054_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_215a2dc2932e2230e17a21aecd2300b2.jpg
Кадры жилого дома после хлопка газа в Екатеринбурге
Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС.
Из дома эвакуировали 36 жильцов.
2021-09-08T11:05
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске