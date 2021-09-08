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Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2021
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:05
2021-09-08T11:05
происшествия
ногинск
андрей воробьев
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично - четвертого этажа."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/noginsk-1749129755.html
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Кадры жилого дома после хлопка газа в Екатеринбурге
Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. Из дома эвакуировали 36 жильцов.
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происшествия, ногинск, андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске
11:05 08.09.2021
 
Воробьев прибыл на место взрыва в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва газа в доме в Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично - четвертого этажа.
"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место взрыва", - сказал собеседник агентства.
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 11:00В России
Девять человек пострадали при взрыве газа в Ногинске
 
ПроисшествияНогинскАндрей ВоробьевВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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