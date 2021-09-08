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Глава Подмосковья выехал на место взрыва в Ногинске
Глава Подмосковья выехал на место взрыва в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Глава Подмосковья выехал на место взрыва в Ногинске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место взрыва бытового газа в Ногинск, он поручил обследовать девятиэтажку, где произошло ЧП, на предмет... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:11
2021-09-08T09:43
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
андрей воробьев
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НОГИНСК, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место взрыва бытового газа в Ногинск, он поручил обследовать девятиэтажку, где произошло ЧП, на предмет восстановительных работ в здании, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек. По предварительным данным, пострадали восемь человек."Губернатор Подмосковья выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет. Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника. По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются", - говорится в сообщении.
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, андрей воробьев
09:11 08.09.2021 (обновлено: 09:43 08.09.2021)
 
Глава Подмосковья выехал на место взрыва в Ногинске

Глава Подмосковья Воробьев выехал на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанкМногоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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НОГИНСК, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место взрыва бытового газа в Ногинск, он поручил обследовать девятиэтажку, где произошло ЧП, на предмет восстановительных работ в здании, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
"Губернатор Подмосковья выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет. Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника. По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются", - говорится в сообщении.
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 08:34
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Взрыв газа в жилом доме в НогинскеАндрей Воробьев
 
 
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