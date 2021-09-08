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Москва заявила протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату

Москва заявила протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату - РИА Новости, 08.09.2021

Москва заявила протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату

Москва заявила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре из-за невыдачи визы российскому дипломату, сообщили в МИД. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:25

2021-09-08T11:25

2021-09-08T12:24

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва заявила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре из-за невыдачи визы российскому дипломату, сообщили в МИД.Тридцатого августа Таллин отказал во въездном документе россиянину в ответ на высылку из страны эстонского дипломата."Ответственность за эскалацию <...> и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе сего года совершенно безосновательно выславший российского дипломата", — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Она подчеркнула, что призывы Москвы "остановить раскручивание этой санкционной спирали" не были услышаны и после недавнего задержания в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции."Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам: вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве", — заключила Захарова.Также она порекомендовала партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на деградацию двусторонних отношений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/markov-1747747291.html

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