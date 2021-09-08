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В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата
В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата - РИА Новости, 08.09.2021
В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата
Статую американского генерала-конфедерата Роберта Ли демонтировали в административном центре штата Вирджиния городе Ричмонд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:17
2021-09-08T16:17
в мире
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сша
новый орлеан
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РИЧМОНД (США, Вирджиния), 8 сен - РИА Новости. Статую американского генерала-конфедерата Роберта Ли демонтировали в административном центре штата Вирджиния городе Ричмонд, передает корреспондент РИА Новости.Демонтаж памятника начался рано утром в среду, для этого были перекрыты несколько кварталов вокруг. Строительный кран поднял рабочих на постамент, возвышающийся на десять метров. Затем сидящего на лошади генерала обмотали лентами и, отделив конную фигуру от постамента, сняли на землю под аплодисменты собравшихся вокруг местных жителей. Демонтаж статуи встречали скандированием лозунгов движения Black Lives Matter и ироничными комментариями: "Посмотрите на его лицо, ему не нравится".Статуя Ли в Ричмонде – один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято прошлым летом после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда, но реализацию этого плана осложняли судебные тяжбы, завершившиеся не так давно.Статуя Ли – бронзовая конная скульптура высотой 6 метров, возвышающаяся на десятиметровом пьедестале почти вдвое выше. Она стоит в центре города на Монумент авеню с 1890 года. Прошлым летом были снесены другие из четырех статуй конфедерации в округе.Активные усилия по демонтажу памятников конфедератам начались после массового убийства в церкви Чарльстона в 2015 году. Памятники Ли были демонтированы в Новом Орлеане, Балтиморе, Далласе, Техасском университете, Вашингтонском кафедральном соборе.
https://ria.ru/20210710/demontazh-1740748155.html
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в мире, ричмонд, сша, новый орлеан, балтимор, джордж флойд
16:17 08.09.2021
 
В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата

В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата Роберта Ли

© REUTERS / Evelyn HocksteinДемонтаж статуи американского генерала-конфедерата Роберта Ли в городе Ричмонд, США
Демонтаж статуи американского генерала-конфедерата Роберта Ли в городе Ричмонд, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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РИЧМОНД (США, Вирджиния), 8 сен - РИА Новости. Статую американского генерала-конфедерата Роберта Ли демонтировали в административном центре штата Вирджиния городе Ричмонд, передает корреспондент РИА Новости.
Демонтаж памятника начался рано утром в среду, для этого были перекрыты несколько кварталов вокруг. Строительный кран поднял рабочих на постамент, возвышающийся на десять метров. Затем сидящего на лошади генерала обмотали лентами и, отделив конную фигуру от постамента, сняли на землю под аплодисменты собравшихся вокруг местных жителей. Демонтаж статуи встречали скандированием лозунгов движения Black Lives Matter и ироничными комментариями: "Посмотрите на его лицо, ему не нравится".
Рабочие снимают статую генерала Конфедерации Роберта Ли в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 17:57
В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов
Статуя Ли в Ричмонде – один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято прошлым летом после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда, но реализацию этого плана осложняли судебные тяжбы, завершившиеся не так давно.
Статуя Ли – бронзовая конная скульптура высотой 6 метров, возвышающаяся на десятиметровом пьедестале почти вдвое выше. Она стоит в центре города на Монумент авеню с 1890 года. Прошлым летом были снесены другие из четырех статуй конфедерации в округе.
Активные усилия по демонтажу памятников конфедератам начались после массового убийства в церкви Чарльстона в 2015 году. Памятники Ли были демонтированы в Новом Орлеане, Балтиморе, Далласе, Техасском университете, Вашингтонском кафедральном соборе.
Подготовка к демонтажу статуи генерала южан Томаса Каменной стены Джексона в Военном институте Виргинии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 17:06
В США демонтируют очередную статую генерала конфедератов Джексона
 
В миреРичмондСШАНовый ОрлеанБалтиморДжордж Флойд
 
 
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