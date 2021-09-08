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"Звонила в поликлинику шесть раз": кто виноват в смерти ветерана
"Звонила в поликлинику шесть раз": кто виноват в смерти ветерана - РИА Новости, 08.09.2021
"Звонила в поликлинику шесть раз": кто виноват в смерти ветерана
В Москве СК возбудил дело после публикации РИА Новости. Пожилая женщина долго просила врачей приехать на дом, но те, по словам родственников, игнорировали... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:00
2021-09-08T08:00
2021-09-08T15:33
здравоохранение
москва
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МОСКВА, 8 сентября — РИА Новости, Лидия Белькова. В Москве СК возбудил дело после публикации РИА Новости. Пожилая женщина долго просила врачей приехать на дом, но те, по словам родственников, игнорировали звонки. В больнице пенсионерку в инвалидном кресле и вовсе объявили полностью трудоспособной."Столько месяцев добивалась этого"Весной 2020-го 90-летняя труженица тыла Наталья Кулемина по несколько раз в день набирала номер поликлиники. Так продолжалось две недели, но врачи не приезжали. Все это время состояние пожилой женщины ухудшалось.Родственники сами отвезли ее в ГКБ имени Юдина. В приемном покое пациентку с первой группой инвалидности за пару часов осмотрели терапевт, хирург и уролог. В выписном эпикризе указали, что "полностью восстановили трудоспособность" Кулеминой. Отправили домой, а седьмого мая она умерла.С тех пор ее дочь Светлана регулярно обращалась в столичный департамент здравоохранения, к депутатам городской и Государственной думы. Реакции, по ее словам, не было. Писала заявления и в Следственный комитет — там провели проверку и вынесли отказ.По словам Светланы, уголовное дело возбудили через несколько часов после публикации материала на сайте РИА Новости.В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что дело расследуют по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Контролирует его столичная прокуратура.Кроме того, на ситуацию обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.Месяцы без наблюденияЕще до возбуждения дела территориальный орган Росздравнадзора организовал проверки в городской поликлинике № 2, куда была прикреплена пожилая женщина, а также в больнице имени Юдина. Ведомство выявило массу нарушений. Например, установили, что динамическое наблюдение пациентки Кулеминой не проводили, первичную помощь не оказывали, а терапевт не выезжал на вызовы.По ее словам, несмотря на все проверки, в департаменте здравоохранения так и не признали, что допущенные медперсоналом ошибки привели к гибели пожилой женщины.Оправдания задним числомВрачи поликлиники предоставили "алиби" — акт об отказе от осмотра. Согласно этому документу (есть в распоряжении агентства), дочь ветерана якобы не открывала медикам дверь."У меня есть детализация: например, за 23 апреля звонила в поликлинику шесть раз. Какой смысл столько раз просить врача приехать, а потом не открыть ему", — говорит Светлана.В акте разные даты: в "шапке" — 2020-й, а подписи врачей поставлены уже в 2021-м.РИА Новости направило запрос в департамент здравоохранения Москвы. На момент публикации ответа не поступило.По словам родственников, следствие пока не получило результаты медицинской экспертизы. Кроме того, возможно, придется проводить эксгумацию, потому что вскрытия не было. Семья Кулеминой переживает, что расследование закроют из-за срока давности. За причинение смерти по неосторожности привлечь к ответственности можно лишь в течение двух лет.
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здравоохранение, москва
МОСКВА, 8 сентября — РИА Новости, Лидия Белькова.
В Москве СК
возбудил дело после публикации РИА Новости. Пожилая женщина долго просила врачей приехать на дом, но те, по словам родственников, игнорировали звонки. В больнице пенсионерку в инвалидном кресле и вовсе объявили полностью трудоспособной.
"Столько месяцев добивалась этого"
Весной 2020-го 90-летняя труженица тыла Наталья Кулемина по несколько раз в день набирала номер поликлиники. Так продолжалось две недели, но врачи не приезжали. Все это время состояние пожилой женщины ухудшалось.
Родственники сами отвезли ее в ГКБ имени Юдина. В приемном покое пациентку с первой группой инвалидности за пару часов осмотрели терапевт, хирург и уролог. В выписном эпикризе указали, что "полностью восстановили трудоспособность" Кулеминой. Отправили домой, а седьмого мая она умерла.
С тех пор ее дочь Светлана регулярно обращалась в столичный департамент здравоохранения, к депутатам городской и Государственной думы. Реакции, по ее словам, не было. Писала заявления и в Следственный комитет — там провели проверку и вынесли отказ.
По словам Светланы, уголовное дело возбудили через несколько часов после публикации материала на сайте РИА Новости.
"Утром вышла статья, а уже днем завели дело. Я столько месяцев этого добивалась. Куда только не писала. Спасибо вам огромное", — говорит Светлана, которую признали потерпевшей.
В пресс-службе Следственного комитета России
сообщили, что дело расследуют по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Контролирует его столичная прокуратура.
Кроме того, на ситуацию обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой
.
Месяцы без наблюдения
Еще до возбуждения дела территориальный орган Росздравнадзора
организовал проверки в городской поликлинике № 2, куда была прикреплена пожилая женщина, а также в больнице имени Юдина. Ведомство выявило массу нарушений. Например, установили, что динамическое наблюдение пациентки Кулеминой не проводили, первичную помощь не оказывали, а терапевт не выезжал на вызовы.
"Девять месяцев ее не видел кардиолог, четыре — терапевт, — поясняет Светлана. — Мама была на сильнейшем мочегонном препарате фуросемиде: дважды в день я делала ей инъекции, но ни уролог, ни участковый врач ее не осматривали".
По ее словам, несмотря на все проверки, в департаменте здравоохранения так и не признали, что допущенные медперсоналом ошибки привели к гибели пожилой женщины.
Оправдания задним числом
Врачи поликлиники предоставили "алиби" — акт об отказе от осмотра. Согласно этому документу (есть в распоряжении агентства), дочь ветерана якобы не открывала медикам дверь.
"У меня есть детализация: например, за 23 апреля звонила в поликлинику шесть раз. Какой смысл столько раз просить врача приехать, а потом не открыть ему", — говорит Светлана.
В акте разные даты: в "шапке" — 2020-й, а подписи врачей поставлены уже в 2021-м.
"Я предполагаю, что документ составили в этом году, — считает Светлана. — Недавно замруководителя следственного управления по ЮАО дал поручение разобраться с достоверностью акта: вызвать на допрос врача Ольгу Барсову, которая должна была приехать на вызов, а также уточнить подлинность подписи заведующей филиалом Людмилы Великонской".
РИА Новости направило запрос в департамент здравоохранения Москвы. На момент публикации ответа не поступило.
По словам родственников, следствие пока не получило результаты медицинской экспертизы. Кроме того, возможно, придется проводить эксгумацию, потому что вскрытия не было. Семья Кулеминой переживает, что расследование закроют из-за срока давности. За причинение смерти по неосторожности привлечь к ответственности можно лишь в течение двух лет.