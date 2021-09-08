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Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей
Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей
Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящая в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", в арбитражном суде Москвы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:43
2021-09-08T14:43
экономика
москва
ростех
вертолеты россии
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящая в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 315 миллионов рублей с министерства обороны России.Как следует из опубликованного определения суда, сумма иска состоит из основного долга в размере около 275 миллионов рублей и процентов за период с 6 февраля 2019 года по 19 августа 2021 года в размере более 40 миллионов рублей.Другие подробности пока не приводятся. Предварительные слушания по делу суд назначил на 10 ноября."Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.
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экономика, москва, ростех, вертолеты россии, россия
14:43 08.09.2021
 
Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей

"НЦВ Миль и Камов" подал иск в арбитражный суд на Минобороны на 315 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящая в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 315 миллионов рублей с министерства обороны России.
Как следует из опубликованного определения суда, сумма иска состоит из основного долга в размере около 275 миллионов рублей и процентов за период с 6 февраля 2019 года по 19 августа 2021 года в размере более 40 миллионов рублей.
Другие подробности пока не приводятся. Предварительные слушания по делу суд назначил на 10 ноября.
"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.
Логотип ПАО Туполев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
2 сентября, 19:35
Минобороны потребовало от "Туполева" более четырех миллиардов рублей
 
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