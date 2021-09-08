https://ria.ru/20210908/vertolety-1749190934.html

Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей

Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021

Центр Миля и Камова предъявил иск Минобороны на 315 миллионов рублей

Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящая в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", в арбитражном суде Москвы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:43

2021-09-08T14:43

2021-09-08T14:43

экономика

москва

ростех

вертолеты россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699431_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_3bb3466d2ca7e8bfe435a598b09103ba.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Компания "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящая в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 315 миллионов рублей с министерства обороны России.Как следует из опубликованного определения суда, сумма иска состоит из основного долга в размере около 275 миллионов рублей и процентов за период с 6 февраля 2019 года по 19 августа 2021 года в размере более 40 миллионов рублей.Другие подробности пока не приводятся. Предварительные слушания по делу суд назначил на 10 ноября."Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.

https://ria.ru/20210902/goskontrakt-1748423871.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, ростех, вертолеты россии, россия