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СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе
СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси, пишет МК. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T02:06
2021-09-08T02:06
2021-09-08T02:06
происшествия
кемеровская область
мыски
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси, пишет МК.По предварительной информации, мужчина представился водителю дедушкой школьниц. При этом, как утверждается, таксиста не смутило, что взрослый приехал с детьми к внешне нежилым домам.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие школьницы заходили в магазин в компании мужчины.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пастерников, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. Он рассказал, что сначала он изнасиловал школьниц, после чего задушил своих жертв.Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении лиц, отвечавших за административный надзор за освободившимися из заключения.
https://ria.ru/20210907/sosedka-1749038110.html
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html
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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе
СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе
МК: подозреваемый в убийстве детей в Кузбассе представился их дедом и увез жертв на такси