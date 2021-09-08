https://ria.ru/20210908/versiya-1749096898.html

СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе

СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ озвучило новую версию похищения убитых школьниц в Кузбассе

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси, пишет МК. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T02:06

2021-09-08T02:06

2021-09-08T02:06

происшествия

кемеровская область

мыски

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси, пишет МК.По предварительной информации, мужчина представился водителю дедушкой школьниц. При этом, как утверждается, таксиста не смутило, что взрослый приехал с детьми к внешне нежилым домам.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие школьницы заходили в магазин в компании мужчины.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пастерников, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. Он рассказал, что сначала он изнасиловал школьниц, после чего задушил своих жертв.Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении лиц, отвечавших за административный надзор за освободившимися из заключения.

https://ria.ru/20210907/sosedka-1749038110.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

кемеровская область

мыски

киселевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе