https://ria.ru/20210908/utrata-1749226922.html

Глава Минпромторга назвал смерть Зиничева тяжелой утратой

Глава Минпромторга назвал смерть Зиничева тяжелой утратой - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Минпромторга назвал смерть Зиничева тяжелой утратой

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС РФ Евгения Зиничева в связи с его трагической... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:27

2021-09-08T17:27

2021-09-08T17:27

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749200660_0:0:1411:795_1920x0_80_0_0_2fb70d39cd25c15e5a53a2029feb9b2e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС РФ Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью, а также отметил, что его уход это тяжелая утрата для всех, сообщается на официальном сайте Минпромторга России."Примите мои глубокие соболезнования и искренние слова поддержки и сочувствия в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева при исполнении служебного долга ... его уход – тяжелая утрата для всех нас", - приводятся в сообщении слова Мантурова.Он также отметил, что знал Зиничева как надежного товарища, профессионала и искреннего человека, который не мог пройти мимо чужой беды. В любой ситуации он был готов быстро среагировать и прийти на помощь, добавляет Мантуров."Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавляет глава Минпромторга.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев