https://ria.ru/20210908/uroki-1749173959.html
Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного кризиса
Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного кризиса - РИА Новости, 08.09.2021
Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного кризиса
Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, какие уроки удалось вынести из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:39
2021-09-08T13:39
2021-09-08T13:39
экономика
москва
максим орешкин
московский финансовый форум
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, какие уроки удалось вынести из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Выступая на пленарном заседании Московского финансового форума Орешкин отметил, что первый урок кризиса заключается в том, что ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем."Если у вас самая глубокая рецессия со временем Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. И здесь я считаю, что Россия нашла оптимальный объем и размера стимула и его структуры, что позволило чуть больше чем за год восстановить экономику", - сказал он.В качестве второго вывода он назвал гибкий подход к инструментам управления совокупным спросом."Денежно-кредитная политика в такие кризисы, за короткий промежуток времени не может дать быстрого эффекта на совокупный спрос – и поэтому активное подключение бюджетных стимулов и через поддержку кредитования, и через прямые выплаты гражданам, например, - это то, что позволило в этот кризис достигать максимальных эффектов", - пояснил он.И третий вывод, по его словам, заключается в том, что на этапе выхода из кризиса очень важно оценить, как меняется структура спроса. "Это будет во многом предопределять то, как экономики, с каким темпом, будут восстанавливаться", - считает помощник президента России.И в этом контексте он указал на то, что в РФ активно растет спрос, финансируемый потребительских кредитованием. Что требует внимания со стороны властей.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210908/dengi-1749160325.html
https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html
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экономика, москва, максим орешкин, московский финансовый форум, россия
Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного кризиса
Орешкин: программа по льготной ипотеке и выплаты бизнесу помогли России преодолеть кризис
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Помощник президента России Максим Орешкин
рассказал, какие уроки удалось вынести из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Выступая на пленарном заседании Московского финансового форума Орешкин отметил, что первый урок кризиса заключается в том, что ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем.
"Если у вас самая глубокая рецессия со временем Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. И здесь я считаю, что Россия
нашла оптимальный объем и размера стимула и его структуры, что позволило чуть больше чем за год восстановить экономику", - сказал он.
В качестве второго вывода он назвал гибкий подход к инструментам управления совокупным спросом.
"Денежно-кредитная политика в такие кризисы, за короткий промежуток времени не может дать быстрого эффекта на совокупный спрос – и поэтому активное подключение бюджетных стимулов и через поддержку кредитования, и через прямые выплаты гражданам, например, - это то, что позволило в этот кризис достигать максимальных эффектов", - пояснил он.
"Какие основные вещи вытянули российскую экономику? Первое – это программа по льготной ипотеке, и второе – это прямые выплаты гражданам и бизнесу", - указал Орешкин.
И третий вывод, по его словам, заключается в том, что на этапе выхода из кризиса очень важно оценить, как меняется структура спроса. "Это будет во многом предопределять то, как экономики, с каким темпом, будут восстанавливаться", - считает помощник президента России.
И в этом контексте он указал на то, что в РФ активно растет спрос, финансируемый потребительских кредитованием. Что требует внимания со стороны властей.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.