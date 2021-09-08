https://ria.ru/20210908/unitaz-1749183507.html

Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД

Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД - РИА Новости, 08.09.2021

Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД

Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:15

2021-09-08T14:15

2021-09-08T14:15

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угибдд

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого УГИБДД.Ранее на "Авито" появилось объявление о продаже "золотого" унитаза за 70 тысяч рублей. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать лот, сравнивая унитаз с тем, который был в доме задержанного по подозрению в коррупции начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова."С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", - сказала собеседница агентства.Девушка добавила, что унитаз был куплен в Европе и доставлен в Сочи через Москву, он покупался для VIP-зала в кальянной и не может принадлежать Сафонову.Сафонов был задержан по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы. В ходе спецоперации у него выявили роскошный особняк, стены которого вылеплены фресками, среди аксессуаров в ванной был золотой унитаз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/portret-1743317822.html

https://ria.ru/20160815/1474411436.html

европа

сочи

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происшествия, европа, сочи, москва, угибдд