Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/unitaz-1749183507.html
Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД
Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД - РИА Новости, 08.09.2021
Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД
Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:15
2021-09-08T14:15
происшествия
европа
сочи
москва
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742034965_0:117:1267:830_1920x0_80_0_0_045ae2dce1a267c8ffe06987ba89d60d.jpg
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого УГИБДД.Ранее на "Авито" появилось объявление о продаже "золотого" унитаза за 70 тысяч рублей. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать лот, сравнивая унитаз с тем, который был в доме задержанного по подозрению в коррупции начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова."С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", - сказала собеседница агентства.Девушка добавила, что унитаз был куплен в Европе и доставлен в Сочи через Москву, он покупался для VIP-зала в кальянной и не может принадлежать Сафонову.Сафонов был задержан по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы. В ходе спецоперации у него выявили роскошный особняк, стены которого вылеплены фресками, среди аксессуаров в ванной был золотой унитаз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/portret-1743317822.html
https://ria.ru/20160815/1474411436.html
европа
сочи
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742034965_0:0:1196:897_1920x0_80_0_0_a51483a27142903f3d31a908ade83b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, европа, сочи, москва, угибдд
14:15 08.09.2021
 
Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД

Продавец золотого унитаза в Сочи заверила, что он ее личный, а не начальника краевой ГИБДД

© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанкСанузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
Санузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого УГИБДД.
Ранее на "Авито" появилось объявление о продаже "золотого" унитаза за 70 тысяч рублей. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать лот, сравнивая унитаз с тем, который был в доме задержанного по подозрению в коррупции начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 17:30В России
В Таганроге у сотрудника ГИБДД при обыске нашли необычный портрет
"С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", - сказала собеседница агентства.
Девушка добавила, что унитаз был куплен в Европе и доставлен в Сочи через Москву, он покупался для VIP-зала в кальянной и не может принадлежать Сафонову.
Сафонов был задержан по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы. В ходе спецоперации у него выявили роскошный особняк, стены которого вылеплены фресками, среди аксессуаров в ванной был золотой унитаз.
Пачка денег. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2016
15 августа 2016, 18:21
Во Владимире чиновнице не дали купить туалетный ершик за 23 тысячи рублейГубернатор Владимирской области Светлана Орлова объявила выговор своей подчиненной, закупившей для нужд администрации дорогостоящую мебель, сантехнику и хозтовары почти на 2 миллиона рублей, в том числе туалетный ершик за 23 тысячи рублей и крючок для полотенец за 13,5 тысячи рублей.
 
ПроисшествияЕвропаСочиМоскваУГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле в Таиланде
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
Лента новостейМолния