Продавец золотого унитаза в Сочи заявила, что он не принадлежит главе ГИБДД
Продавец золотого унитаза в Сочи заверила, что он ее личный, а не начальника краевой ГИБДД
© РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна / Перейти в фотобанкСанузел в доме главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Продавец "золотого" унитаза в Сочи Алина заявила РИА Новости, что сантехнический аксессуар ее личный и не имеет никакого отношения к дому начальника краевого УГИБДД.
Ранее на "Авито" появилось объявление о продаже "золотого" унитаза за 70 тысяч рублей. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать лот, сравнивая унитаз с тем, который был в доме задержанного по подозрению в коррупции начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова.
"С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", - сказала собеседница агентства.
Сафонов был задержан по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы. В ходе спецоперации у него выявили роскошный особняк, стены которого вылеплены фресками, среди аксессуаров в ванной был золотой унитаз.
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