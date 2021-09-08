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В России умерли 797 человек с COVID-19 за сутки
В России умерли 797 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.09.2021
В России умерли 797 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в РФ подтверждены 797 смертей с COVID-19, за все время - 189 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:48
2021-09-08T11:48
2021-09-08T11:48
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 797 смертей с COVID-19, за все время - 189 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 797 смертей... За весь период по России умерло 189 582 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 48, Санкт-Петербурге - 37, Свердловской области - 35. -0-
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санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России умерли 797 человек с COVID-19 за сутки
Оперштаб: в России умерли 797 человек с COVID-19 за сутки