https://ria.ru/20210908/ukraina-1749215684.html

Киев намерен ввести санкции против 24 юрлиц из-за Крымского моста

Киев намерен ввести санкции против 24 юрлиц из-за Крымского моста - РИА Новости, 08.09.2021

Киев намерен ввести санкции против 24 юрлиц из-за Крымского моста

Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести на пять лет санкции против 24 юрлиц и 6 физлиц,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

в мире

украина

владимир путин

крымский мост

россия

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести на пять лет санкции против 24 юрлиц и 6 физлиц, причастных к постройке Крымского моста, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий."На своем заседании кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив, организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя", - говорится в сообщении.По данным ведомства, санкции против юрлиц затронут их имущество, запретят проведение экспортно-импортных операций и заблокирует вывод капитала с Украины. Санкции против физлиц запретят им въезд на территорию Украины, заблокируют возможность распоряжаться имуществом на территории страны.Вместе с тем ведомство не уточняет перечень юрлиц, по отношению к которым планируется ввести санкции, а также не указывает, против граждан какой страны будут введены ограничения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210621/balbek-1737931192.html

https://ria.ru/20210821/krym-1746655108.html

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в мире, украина, владимир путин, крымский мост, россия