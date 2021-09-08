https://ria.ru/20210908/ukraina-1749201545.html

В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль

В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль - РИА Новости, 08.09.2021

В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:29

2021-09-08T15:29

2021-09-08T17:42

в мире

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

нестор шуфрич

оппозиционная платформа - за жизнь

валерий залужный

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не трусить и отправиться в Кремль на танке.На прошлой неделе Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Он занял пост главкома ВСУ в августе, сменив Руслана Хомчака.Выступая в украинском парламенте, Шуфрич отметил, что в подчинении Залужного "не один танк". Поэтому он может приступать к своей задумке, если считает ее осуществимой. "Не надо об этом кричать, как Гелетей (экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей. — Прим. ред.) о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — заявил депутат.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным украинской Генпрокуратуры, в иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 ранило, 300 попали в плен, а потери армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).

https://ria.ru/20210904/belik-1748724125.html

https://ria.ru/20210906/ukraina-1748934944.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, валерий залужный