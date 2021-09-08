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В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль
В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль - РИА Новости, 08.09.2021
В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:29
2021-09-08T17:42
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
нестор шуфрич
оппозиционная платформа - за жизнь
валерий залужный
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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не трусить и отправиться в Кремль на танке.На прошлой неделе Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Он занял пост главкома ВСУ в августе, сменив Руслана Хомчака.Выступая в украинском парламенте, Шуфрич отметил, что в подчинении Залужного "не один танк". Поэтому он может приступать к своей задумке, если считает ее осуществимой. "Не надо об этом кричать, как Гелетей (экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей. — Прим. ред.) о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — заявил депутат.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным украинской Генпрокуратуры, в иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 ранило, 300 попали в плен, а потери армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
https://ria.ru/20210904/belik-1748724125.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, валерий залужный
15:29 08.09.2021 (обновлено: 17:42 08.09.2021)
 
В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль

Депутат Шуфрич главкому ВСУ Залужному: если есть смелость, то делай, если нет — то молчи

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не трусить и отправиться в Кремль на танке.
На прошлой неделе Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Он занял пост главкома ВСУ в августе, сменив Руслана Хомчака.
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Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Москве на танке, предложили автозак
Выступая в украинском парламенте, Шуфрич отметил, что в подчинении Залужного "не один танк". Поэтому он может приступать к своей задумке, если считает ее осуществимой.
"Не надо об этом кричать, как Гелетей (экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей. — Прим. ред.) о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — заявил депутат.
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным украинской Генпрокуратуры, в иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 ранило, 300 попали в плен, а потери армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныНестор ШуфричОппозиционная платформа - За жизньВалерий Залужный
 
 
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