https://ria.ru/20210908/ukraina-1749195306.html

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине - РИА Новости, 08.09.2021

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине, была акцентирована необходимость активизации переговоров между... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:02

2021-09-08T15:02

2021-09-08T15:08

политика

владимир путин

шарль мишель

украина

донбасс

евросовет

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине, была акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.Также Путин в разговоре с Мишелем указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу."Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html

украина

донбасс

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политика, владимир путин, шарль мишель, украина, донбасс, евросовет, ситуация в днр и лнр