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Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине - РИА Новости, 08.09.2021
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине, была акцентирована необходимость активизации переговоров между... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:02
2021-09-08T15:08
политика
владимир путин
шарль мишель
украина
донбасс
евросовет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине, была акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.Также Путин в разговоре с Мишелем указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу."Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, шарль мишель, украина, донбасс, евросовет, ситуация в днр и лнр
15:02 08.09.2021 (обновлено: 15:08 08.09.2021)
 
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на юго-востоке Украине

Президент Путин и глава Евросовета Мишель обсудили ситуацию на юго-востоке Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили конфликт на Украине, была акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.
Также Путин в разговоре с Мишелем указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу.
"Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
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